Переговори про передання Україні винищувачів МіГ-29 взамін за доступ до дронових й ракетних технологій тривають – Генштаб Війська Польського

Переговори з українською стороною щодо передання літаків МіГ-29 тривають, повідомляє Генштаб Війська Польського у вівторок на платформі X.

"Передання літаків пов'язане з тим, що вони досягли визначених меж експлуатаційних ресурсів і відсутністю перспективи їх подальшої модернізації в Збройних Силах Польської Республіки. Водночас інформуємо, що остаточне рішення ще не ухвалено", - сказано в пості польського Генштабу на X.

"Надання літаків буде елементом союзницької політики підтримки України, а також – забезпечення безпеки східного флангу НАТО. Завдання виведених з експлуатації літаків МіГ-29 будуть реалізовані літаками F-16 й FA-50", - зазначає Генеральний штаб Польщі на X.

"Водночас у зв'язку з переданням літаків проводяться переговори з українською стороною щодо надання Польщі доступу до вибраних дронових і ракетних технологій. Метою є не лише компенсація за техніку, але передусім отримання і спільний розвиток нових оборонних і промислових компетенцій", - наголошує польський Генштаб.

Джерело: https://x.com/SztabGenWP/status/1998467600280367473?s=20