Виробник дронів "Генерал Черешня" запустив академію для пілотів дронів-перехоплювачів

Defence-tech компанія "Генерал Черешня" оголосила про початок з 1 жовтня 2025 року навчання пілотів дронів-перехоплювачів у "Академії Генерала Черешні" – практичної програми навчання та оперативної підтримки підрозділів, які протидіють БпЛА ворога.

Як повідомляється в пресрелізі компанії, оприлюдненому в середу, академія навчатиме операторів БпЛА збивати ударні та розвідувальні дрони флагманським українським дроном-перехоплювачем "Генерал Черешня AIR", які з'явилися як відповідь на потребу збивати російські розвідувальні дрони, які корегували удари в тому числі по цивільних обʼєктах.

"Зараз "Генерал Черешня AIR" – лідер на ринку українських дронів-перехоплювачів, у нього на рахунку тисячі знищених ворожих розвідувальних та ударних безпілотників. Формат "Академії Генерала Черешні" передбачає мобільні навчальні групи, які виїжджатимуть у бригади для практичного навчання роботи саме з перехоплювачами, демонстрацією і сапорт-сесіями. По суті, це полегшений курс з акцентом на практику: пілотування FPV-перехоплювачів, тактикою застосування, базовою діагностикою й обслуговуванням", - йдеться в пресрелізі.

Першочергово навчання передбачене для військових, які вже працюють на інтенсивних ділянках лінії бойового зіткнення та мають потребу у посиленні протиповітряної оборони, а також мобільних груп ППО, що займаються знешкодженням "шахедів".

Як повідомлялося, Міністерство оборони України повідомило про кодифікацію і допуск до використання безпілотного FPV-авіакомплекса "Генерал Черешня" у квітні 2025 року. За даними відомства, коптери комплексу "Генерал Черешня" базуються на рамах різного типорозміру та мають потужні електродвигуни. Цільове спорядження безпілотників бойовими частинами залежить від варіанту застосування. Залежно від розміру рами, коптери можуть нести на собі вибуховий заряд, розрахований на ураження броньованих транспортних засобів ворога, автомобілів, бліндажів.

В липні "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України повідомила, що залучила вже 11 виробників дронів до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence і повідомила, що серед виробників, чиї дрони зможуть обирати військові – є і "Генерал Черешня".