Інтерфакс-Україна
Події
00:27 22.12.2025

Ворог окупував Званівку та просунувся у кількох населених пунктах на Слов'янському напрямку - DeepState

1 хв читати

Ворог окупував Званівку, а також просунувся поблизу Свято-Покровського, Пазено, Оріхово-Василівки та у Федорівці, повідомляє OSINT-проєкт DeepState станом на 00:05 понеділка.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів на Слов’янському напрямку у Донецький області збільшилась на 17,84 км. кв., в той час як площа "сірої" зони зменшилася на 6,21 км. кв, і сама "сіра зона" на певних ділянках змістилася на захід .

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22972

Теги: #фронт #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:31 21.12.2025
Двоє індійських студентів загинули на фронті в Україні після примусової мобілізації з боку РФ - ЗМІ

Двоє індійських студентів загинули на фронті в Україні після примусової мобілізації з боку РФ - ЗМІ

17:44 20.12.2025
Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів, за добу відбулося вже 128 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів, за добу відбулося вже 128 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

16:05 20.12.2025
"Магазини вже наповнюються" – мер Арциза закликав мешканців міста не панікувати

"Магазини вже наповнюються" – мер Арциза закликав мешканців міста не панікувати

01:30 20.12.2025
На фронті більше 140 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

На фронті більше 140 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

20:17 19.12.2025
Волошин: Гуляйполе запекло боронять декілька підрозділів, командування чудово обізнане з ситуацією на цій ділянці

Волошин: Гуляйполе запекло боронять декілька підрозділів, командування чудово обізнане з ситуацією на цій ділянці

00:15 19.12.2025
Ворог просунувся поблизу Дронівки, Никанорівки, Паньківки та у Гуляйполі - DeepState

Ворог просунувся поблизу Дронівки, Никанорівки, Паньківки та у Гуляйполі - DeepState

02:31 18.12.2025
На фронті більше 120 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

На фронті більше 120 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

20:56 16.12.2025
Ворог окупував Серебрянку та просунувся у Бахмутському районі на Донеччині – DeepState

Ворог окупував Серебрянку та просунувся у Бахмутському районі на Донеччині – DeepState

19:05 15.12.2025
Просування окупантів в Запорізькій області на тижні майже зупинилось, але продовжило рости на покровському напрямку – DeepState

Просування окупантів в Запорізькій області на тижні майже зупинилось, але продовжило рости на покровському напрямку – DeepState

01:45 15.12.2025
На фронті більше 140 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

На фронті більше 140 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Україна залишається повністю відданою досягненню миру - заява делегацій США та України

Умєров повідомив про зустріч з американською стороною сьогодні

Росіяни перетнули кордон та вивезли понад 50 цивільних з села Грабовське на Сумщині - ЗСУ

ППО знешкодило 75 із 97 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на восьми локаціях – Повітряні сили

Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

ОСТАННЄ

Сенатор Грем закликав Трампа конфіскувати танкери з підсанкційною російською нафтою

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

Україна залишається повністю відданою досягненню миру - заява делегацій США та України

Стармер обговорив з Трампом можливості досягнення миру в Україні – ЗМІ

Уряд поставив завдання зменшити кількість відключень енергопостачання для населення - Свириденко

Надання ЄС Україні 90 мільярдів євро на два роки - ключовий результат грудня і важливий результат усього року – Зеленський

Рютте: Деякі країни, якщо буде потрібно, готові взяти участь у військових діях в Україні у випадку повторної агресії РФ - ЗМІ

Росія Путіна не відрізняється від ІДІЛ чи "Хамас" – Сибіга про депортацію цивільних в РФ

Умєров повідомив про зустріч з американською стороною сьогодні

У Румунії відкриють другий за величиною логістичний хаб для допомоги Україні - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА