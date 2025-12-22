Ворог окупував Званівку та просунувся у кількох населених пунктах на Слов'янському напрямку - DeepState

Ворог окупував Званівку, а також просунувся поблизу Свято-Покровського, Пазено, Оріхово-Василівки та у Федорівці, повідомляє OSINT-проєкт DeepState станом на 00:05 понеділка.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів на Слов’янському напрямку у Донецький області збільшилась на 17,84 км. кв., в той час як площа "сірої" зони зменшилася на 6,21 км. кв, і сама "сіра зона" на певних ділянках змістилася на захід .

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22972