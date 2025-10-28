Інтерфакс-Україна
Події
10:32 28.10.2025

Зеленський повідомив про бойове застосування ракет "Фламінго" і "Рута"

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Були бойові застосування ракет "Фламінго" і "Рута", Україна робить все, щоб цього року застосовувати не одну, дві, три ракети, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Фламінго" – було бойове застосування. "Рута" – було бойове застосування. Ми робимо все, щоб цьогоріч ми спробували не по одній, по дві, по три, а серйозно спробували. Ми йдемо до цього. Ми вважаємо, що нам вдасться. Ми на це дуже сподіваємося. Тому що вже неодноразові наші використання показали, що може бути дієвий результат", - сказав він під час розмови з журналістами.

Окрім того, з європейської далекобійної зброї Україна застосовує тільки Storm Shadow в нормальній кількості і меншої кількості SCALP, оскільки іншої зброї немає.

За словами президента, 90-95% далекобійних уражень – це зброя вітчизняного виробництва.

Теги: #ракети #зеленський #застосування

