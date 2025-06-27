Інтерфакс-Україна
Події
21:00 27.06.2025

Цифрову платформу DOT-Chain розширять на забезпечення зброєю - Умєров

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Міноборони спільно з Агенцією оборонних закупівель та Державним оператором тилу у липні офіційно запустить маркетплейс зброї, що кардинально змінює підхід до забезпечення, робить постачання зброї простішим і швидшим, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Постачання зброї для військових стає простішим і швидшим. Сьогодні Кабінет Міністрів України за ініціативи Міністерство оборони України ухвалив постанову, яка масштабує цифрову платформу DOT-Chain на забезпечення зброєю", - написав він у телеграмі у пятницю.

За його словами, Міноборони разом із Агенцією оборонних закупівель та DOT - Державним оператором тилу впроваджує DOT-Chain Defence — маркетплейс зброї, що кардинально змінює підхід до забезпечення. "Військові зможуть самі замовляти необхідне під свої задачі. Бачитимуть, що саме, від кого і коли надійде. Це — точніше планування, менше бюрократії, швидше постачання. АОЗ працюватиме з ринком, щоб військові отримували якісний продукт вчасно", - зазначив міністр.

Він додав, що на старті FPV-дрони, далі інші типи БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані системи.

"Офіційний запуск — у липні, коли до маркетплейсу долучаться перші виробники та військові частини", - повідомив Умєров.

"DOT-Chain Defence створено на основі системи DOT-Chain, яка вже скоротила цикл забезпечення харчами у 4 рази та перевела більшість процесів в "цифру". Масштабуємо рішення, яке працює", - сказав Умєров.

Теги: #платформа #розширення

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