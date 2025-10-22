В Україні запустили платформу для пошуку вакансій з житлом для ВПО "Прихисток.Робота"

Фото: Фото: Василь Томчук

В Україні запустили національний проєкт "Прихисток.Робота", покликаний допомогти внутрішньо переміщеним особам (ВПО) знайти житло та роботу.

Ініціатива належить народній депутатці Галині Янченко (фракція "Слуга народу"), яка у 2022 створила платформу "Прихисток" для допомоги переселенцям у пошуку житла.

"Тоді головною ідеєю проєкту було допомогти знайти бнзпечне місце. Минуло більше трьох років, і сьогодні виклик інший. Людям потрібно мати сенс, роботу, можливість жити гідно. Саме тому ми запускаємо новий етап нашої ініціативи - "Прихисток.Робота". Його мета - допомогти передусім нашим переселенцям знайти роботу, а також поєднати працевлаштування з житлом", - сказала Янченко під час презентації платформи у середу.

На сайті розміщено вже понад 47 тис. вакансій від бізнесу і державних установ.

Партнером нового проєкту стало Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, яке вже задекларувало співпрацю з платформою, підписавши меморандум.

"Робота і житло - це два ключові компоненти інтеграції на новому місці. Ініціатива "Прихисток.Робота" - це приклад практичного рішення, як поєднати ці два елементи", - зазначив міністр Денис Улютін.

Під час презентації організатори вручили нагороди за допомогу ВПО. Подяки отримали нардеп Максим Ткаченко (фракція "Слуга народу") - за системну підтримку ВПО, та міський голова Маріуполя Вадим Бойченко - за мужність і турботу про людей.

Окрему спеціальну нагороду Янченко вручила всім українським родинам, які прихистили переселенців. Вона зберігатиметься у Національному музеї історії України.