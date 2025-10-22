Інтерфакс-Україна
Події
19:40 22.10.2025

В Україні запустили платформу для пошуку вакансій з житлом для ВПО "Прихисток.Робота"

2 хв читати
В Україні запустили платформу для пошуку вакансій з житлом для ВПО "Прихисток.Робота"
Фото: Фото: Василь Томчук

В Україні запустили національний проєкт "Прихисток.Робота", покликаний допомогти внутрішньо переміщеним особам (ВПО) знайти житло та роботу.

Ініціатива належить народній депутатці Галині Янченко (фракція "Слуга народу"), яка у 2022 створила платформу "Прихисток" для допомоги переселенцям у пошуку житла.

"Тоді головною ідеєю проєкту було допомогти знайти бнзпечне місце. Минуло більше трьох років, і сьогодні виклик інший. Людям потрібно мати сенс, роботу, можливість жити гідно. Саме тому ми запускаємо новий етап нашої ініціативи - "Прихисток.Робота". Його мета - допомогти передусім нашим переселенцям знайти роботу, а також поєднати працевлаштування з житлом", - сказала Янченко під час презентації платформи у середу.

На сайті розміщено вже понад 47 тис. вакансій від бізнесу і державних установ.

Партнером нового проєкту стало Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, яке вже задекларувало співпрацю з платформою, підписавши меморандум.

"Робота і житло - це два ключові компоненти інтеграції на новому місці. Ініціатива "Прихисток.Робота" - це приклад практичного рішення, як поєднати ці два елементи", - зазначив міністр Денис Улютін.

Під час презентації організатори вручили нагороди за допомогу ВПО. Подяки отримали нардеп Максим Ткаченко (фракція "Слуга народу") - за системну підтримку ВПО, та міський голова Маріуполя Вадим Бойченко - за мужність і турботу про людей.

Окрему спеціальну нагороду Янченко вручила всім українським родинам, які прихистили переселенців. Вона зберігатиметься у Національному музеї історії України.

Теги: #платформа #робота #пошук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:59 16.10.2025
Міносвіти запустило цифрову платформу "Освіта для життя"

Міносвіти запустило цифрову платформу "Освіта для життя"

08:50 10.10.2025
Робота закладів освіти Києва організовується відповідно до умов надзвичайної ситуації - департамент освіти

Робота закладів освіти Києва організовується відповідно до умов надзвичайної ситуації - департамент освіти

12:11 08.10.2025
Рада гарантувала безперервну роботу представницьких органів місцевої влади під час війни

Рада гарантувала безперервну роботу представницьких органів місцевої влади під час війни

09:37 06.10.2025
Пошукові роботи в селі Юречкова в Польщі завершено, поховань не виявлено - УІНП

Пошукові роботи в селі Юречкова в Польщі завершено, поховань не виявлено - УІНП

23:19 05.09.2025
Енергосистема України готова до опалювального сезону - Свириденко

Енергосистема України готова до опалювального сезону - Свириденко

16:27 22.08.2025
Свириденко: Я хотіла б, щоб платформа "Ветеран Pro" розвивалася більш стрімко

Свириденко: Я хотіла б, щоб платформа "Ветеран Pro" розвивалася більш стрімко

04:40 21.08.2025
На Львівщині працює ППО – ОВА

На Львівщині працює ППО – ОВА

19:06 20.08.2025
"Нафтогаз" продовжує роботу в Костянтинівці попри постійні обстріли та зруйновану будівлю облгазу – СЕО

"Нафтогаз" продовжує роботу в Костянтинівці попри постійні обстріли та зруйновану будівлю облгазу – СЕО

10:57 18.08.2025
Запускається онлайн-платформа для українських виробників озброєння

Запускається онлайн-платформа для українських виробників озброєння

14:14 13.08.2025
Afina Group планує відновлення та модернізацію придбаного на аукціоні ПрАТ "Вінницяпобутхім"

Afina Group планує відновлення та модернізацію придбаного на аукціоні ПрАТ "Вінницяпобутхім"

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

Україна готова до дипломатії, але не за умов, що ми повинні кудись відходити – Зеленський

Сьогодні є перший крок, який відкриває для України шлях для отримання шведських літаків Gripen – Зеленський

Україна та Швеція будуть обговорювати можливість використання інших літаків, які є неновітніми - Зеленський

Зеленський: графіку щодо постачання Gripen немає, але ми знаємо, на що можемо розраховувати

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10, серед них пʼятирічна дівчинка

МКЧХ вперше за майже 70 років додав новий коментар щодо захисту дітей в умовах війни до Женевської конвенції IV

Комітет Сенату США схвалив законопроєкти про визнання РФ спонсором тероризму та конфіскацію її активів

McDonald's відкрив 50-й заклад у Києві

Суд в Одесі оголосив вирок у справі про замах на громадського активіста – 14 років ув'язнення

Директорка Лувру визнала слабкість системи охорони музею і виступила за розміщення відділення поліції на його території

Сікорський побажав "Мадяру" добити "Дружбу"

На Сумщині поранено 12 осіб через ворожу атаку дроном по автівках на жвавій ділянці дороги

На Сумщині поранено 12 осіб через ворожу атаку дроном по автівках на жвавій ділянці дороги

Національна асоціація лобістів України та видання "Юридична практика" запускають Вищу школу лобізму

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА