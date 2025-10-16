Інтерфакс-Україна
Події
09:59 16.10.2025

Міносвіти запустило цифрову платформу "Освіта для життя"

2 хв читати

Міністерство освіти і науки України в межах спільної програми зі Світовим банком LEARN "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" та у співпраці зі студією онлайн-освіти EdEra запускає цифрову платформу "Освіта для життя".

"Це перший комплексний цифровий ресурс, який об’єднує матеріали для роботи вчителя в одному місці. На платформі можна швидко знайти державні стандарти для всіх рівнів освіти, освітні програми, концептуальні засади галузей, добірки вправ для розвитку конкретних компетентностей, приклади міжпредметної інтеграції та інструменти оцінювання", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що платформа пропонує конкретні приклади та ідеї для втілення: як поєднувати галузі, які вправи використовувати, як реалізовувати наскрізні вміння.

"Водночас вона не нав’язує єдиного правильного шляху, а дає можливість кожному педагогу на основі цих прикладів створювати власний стиль викладання, який відповідає потребам конкретного класу та особистості вчителя. Це інструмент для професійної творчості, який поєднує державні стандарти освіти зі щоденною практикою викладання в класі", - наголосили у відомстві.

Зокрема, для кожної з 9 освітніх галузей створено концептуальні засади, де описано мету, структуру, ключові компетентності та особливості викладання, а також на платформі зібрано всі необхідні документи — державні стандарти для початкової, базової та старшої школи, типові освітні програми.

"Уперше створено інтерактивний стандарт — єдиний простір, де можна простежити прогрес учнівства впродовж шкільного навчання. Платформа демонструє приклади завдань, де можна побачити зв’язок ключових компетентностей, наскрізних умінь та конкретних результатів навчання. Мета інтерактивного стандарту — допомогти вчителю організувати компетентнісно орієнтоване навчання та планувати його послідовно й цілеспрямовано, спираючись на державні стандарти", - додали в міністерстві.

Також платформа показує, як наскрізні вміння — читання з розумінням, уміння вчитися, критичне мислення, ініціативність, підприємливість, екологічна грамотність, здоров’язбережувальна, соціальна та громадянська компетентності — можуть розвиватися в різних галузях.

Крім того, платформа містить добірки вправ і завдань для розвитку конкретних компетентностей — від критичного мислення до креативності, а також демонструє, як різні освітні галузі можуть природно поєднуватися в одному уроці. 

Ознайомитися з роботою платформи можна за посиланням: https://educationforlife.mon.gov.ua/

Як повідомлялося, в серпні Міністерство освіти і науки затвердило концепції освітніх галузей на 2025-2030 роки в межах політики "Освіта для життя", а у вересня - представило 10 концепцій освітніх галузей політики "Освіта для життя".

"Освіта для життя" — це комплексна політика Міносвіти, спрямована на системне оновлення змісту шкільної освіти, продовження та посилення реформи "Нової української школи". Її мета — забезпечити цілісний освітнійдосвід, у якому зміст освіти, підходи до викладання та шкільний простір доповнюють одне одного й допомагають учням і ученицям ліпше розуміти світ і себе в ньому.

Теги: #платформа #освіта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:55 10.10.2025
Депутати пропонують Раді запровадити держпідтримку в освіті в формі репетиторства та тьюторства, а також підготовчий рік у вишах

Депутати пропонують Раді запровадити держпідтримку в освіті в формі репетиторства та тьюторства, а також підготовчий рік у вишах

08:50 10.10.2025
Робота закладів освіти Києва організовується відповідно до умов надзвичайної ситуації - департамент освіти

Робота закладів освіти Києва організовується відповідно до умов надзвичайної ситуації - департамент освіти

07:34 09.10.2025
Навчання з кризового реагування пройшли 7400 освітян - уповноважена президента Будник

Навчання з кризового реагування пройшли 7400 освітян - уповноважена президента Будник

14:03 06.10.2025
Оцінка українцями стану вітчизняної освіти поліпшилася у 2025 - соцопитування

Оцінка українцями стану вітчизняної освіти поліпшилася у 2025 - соцопитування

20:14 03.10.2025
Зеленський нагородив освітян на честь Дня працівників освіти

Зеленський нагородив освітян на честь Дня працівників освіти

16:09 03.10.2025
Голова УІНП: Треба побороти традицію представлення українців як жертв історичних подій

Голова УІНП: Треба побороти традицію представлення українців як жертв історичних подій

13:24 30.09.2025
На дистанційний режим роботи переходить частина освітніх закладів міста Суми - міськрада

На дистанційний режим роботи переходить частина освітніх закладів міста Суми - міськрада

11:24 30.09.2025
Голова комітету Ради: 6% підручників ще досі не доставлені до шкіл

Голова комітету Ради: 6% підручників ще досі не доставлені до шкіл

10:44 30.09.2025
Освітній омбудсмен закликає до зміни моделі виплати зарплати педагогам, де б більше вагу мала ставка

Освітній омбудсмен закликає до зміни моделі виплати зарплати педагогам, де б більше вагу мала ставка

10:41 30.09.2025
Голова комітету Ради Бабак наполягає на необхідності виконати вимогу про три мінімальні зарплати для вчителів шкіл в 2026р

Голова комітету Ради Бабак наполягає на необхідності виконати вимогу про три мінімальні зарплати для вчителів шкіл в 2026р

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: РФ атакувала 357 різними засобами, є прямі ураження 14 ракетами та 37 ударними БпЛА

Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України – СЕО "Нафтогазу"

Екстрені відключення е/е в Києві та 9 областях – "Укренерго"

Росія вночі вдарила більше ніж 300 ударними дронами та 37 ракетами – Зеленський

Екстрені відключення світла запроваджено у Дніпропетровській області

ОСТАННЄ

ПС ЗСУ: РФ атакувала 357 різними засобами, є прямі ураження 14 ракетами та 37 ударними БпЛА

Президент призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсманом

Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України – СЕО "Нафтогазу"

На Вінниччині виявлено факти незаконного заволодіння землями нацпарку "Кармелюкове Поділля"

Проєкт постанови про призначення Бережної віцепрем'єр-міністром з питань гуманітарної політики зареєстровано у Раді

Екстрені відключення е/е в Києві та 9 областях – "Укренерго"

Росія вночі вдарила більше ніж 300 ударними дронами та 37 ракетами – Зеленський

Американська Bell Helicopter розвиватиме свої сервісні центри на території України

Екстрені відключення світла запроваджено у Дніпропетровській області

ГУР оприлюднило дані про понад сто суден і капітанів, причетних до підсанкційних російських перевезень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА