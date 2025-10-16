Міносвіти запустило цифрову платформу "Освіта для життя"

Міністерство освіти і науки України в межах спільної програми зі Світовим банком LEARN "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" та у співпраці зі студією онлайн-освіти EdEra запускає цифрову платформу "Освіта для життя".

"Це перший комплексний цифровий ресурс, який об’єднує матеріали для роботи вчителя в одному місці. На платформі можна швидко знайти державні стандарти для всіх рівнів освіти, освітні програми, концептуальні засади галузей, добірки вправ для розвитку конкретних компетентностей, приклади міжпредметної інтеграції та інструменти оцінювання", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що платформа пропонує конкретні приклади та ідеї для втілення: як поєднувати галузі, які вправи використовувати, як реалізовувати наскрізні вміння.

"Водночас вона не нав’язує єдиного правильного шляху, а дає можливість кожному педагогу на основі цих прикладів створювати власний стиль викладання, який відповідає потребам конкретного класу та особистості вчителя. Це інструмент для професійної творчості, який поєднує державні стандарти освіти зі щоденною практикою викладання в класі", - наголосили у відомстві.

Зокрема, для кожної з 9 освітніх галузей створено концептуальні засади, де описано мету, структуру, ключові компетентності та особливості викладання, а також на платформі зібрано всі необхідні документи — державні стандарти для початкової, базової та старшої школи, типові освітні програми.

"Уперше створено інтерактивний стандарт — єдиний простір, де можна простежити прогрес учнівства впродовж шкільного навчання. Платформа демонструє приклади завдань, де можна побачити зв’язок ключових компетентностей, наскрізних умінь та конкретних результатів навчання. Мета інтерактивного стандарту — допомогти вчителю організувати компетентнісно орієнтоване навчання та планувати його послідовно й цілеспрямовано, спираючись на державні стандарти", - додали в міністерстві.

Також платформа показує, як наскрізні вміння — читання з розумінням, уміння вчитися, критичне мислення, ініціативність, підприємливість, екологічна грамотність, здоров’язбережувальна, соціальна та громадянська компетентності — можуть розвиватися в різних галузях.

Крім того, платформа містить добірки вправ і завдань для розвитку конкретних компетентностей — від критичного мислення до креативності, а також демонструє, як різні освітні галузі можуть природно поєднуватися в одному уроці.

Ознайомитися з роботою платформи можна за посиланням: https://educationforlife.mon.gov.ua/

Як повідомлялося, в серпні Міністерство освіти і науки затвердило концепції освітніх галузей на 2025-2030 роки в межах політики "Освіта для життя", а у вересня - представило 10 концепцій освітніх галузей політики "Освіта для життя".

"Освіта для життя" — це комплексна політика Міносвіти, спрямована на системне оновлення змісту шкільної освіти, продовження та посилення реформи "Нової української школи". Її мета — забезпечити цілісний освітнійдосвід, у якому зміст освіти, підходи до викладання та шкільний простір доповнюють одне одного й допомагають учням і ученицям ліпше розуміти світ і себе в ньому.