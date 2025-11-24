Зеленський: майже 70 делегацій парламентів і міжнародних організацій взяли участь у саміті Кримської платформи

Майже 70 делегацій парламентів і міжнародних організацій взяли участь у саміті Кримської платформи, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні взяв участь в саміті Кримської платформи, це особливий формат, парламентський вибір Кримської платформи. Цей саміт відбувся у Швеції", - сказав він у вечірньому відеозверненні у понеділок

"Це особливий формат, парламентський вимір Кримської платформи. Представництво – сильне й дуже показове. Країни залишаються на боці України, серця людей залишаються на боці України. Політика більшості наших партнерів заснована на тому, що люди підтримують нас – підтримують сміливість українців і справедливість для людей і держав", - написав він у телеграмі.

Зеленський зазначив, що всі в Україні дуже цінують принципову позицію щодо територіальної цілісності й суверенітету України та права українців на власний вибір.

"Важливо, щоб шлях до миру був саме таким. І головне бути сильними, бути об'єднаними, бути результативними, щоб Україні вдалося досягти миру", - підкреслив президент.

