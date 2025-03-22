Інтерфакс-Україна

Події

14:06 22.03.2025

"Харківобленерго" відновило пошкоджену електромережу в Куп'янському районі

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"Харківобленерго" відновило пошкоджену електромережу в Куп'янському районі
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Фахівці Куп'янського високовольтного району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили надійну схему електроживлення у Великобурлуцькій громаді, де енергообладнання зазнало серйозних пошкоджень під час ворожого обстрілу 10 лютого.

Про це повідомила компанія на своєму сайті з посиланням на заступника технічного директора з високовольтних електричних мереж "Харківобленерго" Олега Синельникова.

За його словами, у вказаній громаді внаслідок влучання авіабомби по одному з енергооб'єктів було знищено та пошкоджено значну кількість силового обладнання, а також зруйновано будівлю оперативного пункту керування.

"Без електропостачання того дня залишилась значна кількість споживачів Великобурлуцької громади Харківської області. Щоб заживити їх якомога швидше, було прийнято рішення про утворення тимчасової схеми живлення. Завдяки цьому світло в домівках з'явилося вже наступного дня", – зазначив представник обленерго. У подальшому фахівці "Харківобленерго" розпочали аварійно-відновлювальні роботи, які тривали близько місяця. Вже у березні енергетикам вдалося відновити попередню схему електропостачання та заживити споживачів.

Як доповнили у компанії, електромережі Куп'янського району постійно потерпають від ворожих обстрілів, і працівникам "Харківобленерго" доводиться працювати у вкрай складних умовах.

"Незважаючи на це, вони мужньо виконують свої професійні обов'язки, що, безумовно, викликає велику повагу серед колег та вдячність споживачів", - наголосив Синельников.

Теги: #купянськ #мережа #харківобленерго

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