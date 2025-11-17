Інтерфакс-Україна
Події
13:09 17.11.2025

У північній частині Куп’янська йде операція з ліквідації осередків росіян, які відрізані від основних постачань

1 хв читати

У м.Куп’янськ у Харківській області українськими силами продовжується операція з ліквідації осередків росіян у північній частині міста, повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

"Станом на зараз йде операція з ліквідації осередків росіян у північній частині міста. Не скажу, що дуже просто, але враховуючи, що вони відрізані від основних постачань і їм не може зараз ефективно надходити поповнення то, вони у значно гіршій ситуації, ніж були українські захисники навіть у найгіршій момент", - сказав речник в ефірі телемарафону у понеділок.

Він наголосив водночас, що міські бої вести завжди важко і треба зважати на ризики зміни ситуації.

"Їм (окупантам – ІФ-У) перервано сполучення, воно відбувається лише за рахунок БПЛА, які їм скидають те чи інше (продукти чи боєприпаси – ІФ-У). Спроби поповнення чи спроби заїхати автомобілями у північні райони ефективно блокуються українськими ударами", - зазначив Трегубов.

Теги: #купянськ #росіяни #ліквідація

