Інтерфакс-Україна
Події
16:02 14.07.2025

Очільники Мінспорту, Мінфіну, МОЗу, МВС та Мінветеранів залишаться на посадах, стверджує Железняк

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Очільники Мінспорту, Мінфіну, МОЗу, МВС та Мінветеранів залишаться на посадах, стверджує Железняк

Міністр молоді і спорту Матвій Бідний, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова збережуть свої посади в разі можливого переформатування уряду, вважає народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"МінСпорту без змін (Бідний), Мінфін без змін (Марченко), МОЗ без змін (Ляшко), МВС без змін (Клименко), МінВет без змін (Калмикова)", - написав Железняк в мережі Facebook у понеділок.

При цьому, за його інформацією, Міністерство соціальної політики, яке зараз очолює Оксана Жолнович, може очолити Денис Улютін, який є першим заступником міністра фінансів.

Пізніше він додав, що голову уряду Дениса Шмигаля планується призначити міністром оборони, а діючого голову цього відомства Рустема Умєрова - призначити послом України в США. "МінОборони - Рустем на посла у США. Туди Премʼєр Денис Шмигаль. Скоріш за все до нього приєднають МінстратПром", - написав Железняк.

За інформацією нардепа, якщо міністра енергетики Германа Галущенка буде звільнено з посади, на його місце буде призначено Світлану Гринчук, яка зараз обіймає посаду міністерки екології.

Міністром економіки планується призначити першого заступника міністра Олексія Соболєва, повідомив Железняк. Зараз посаду першого віце-прем'єра – міністра економіки обіймає Юлія Свириденко.

Також, за даними нардепа, планується звільнити з посади міністра освіти та науки Оксена Лісового. При цьому він не володіє інформацією, кого планують призначити на цю посаду натомість.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський зустрівся у понеділок із віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко і запропонував їй очолити уряд та суттєво оновити його роботу.

Теги: #переформатування #железняк #уряд

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