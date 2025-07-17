Зеленський анонсує 18 липня продовження переформатування сектору безпеки

Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження переформатування сектору безпеки після оновлення уряду.

"Завтра продовжимо переформатуванням сектору безпеки. В понеділок оновимо корпус української дипломатії – разом із міністром закордонних справ готуємо відповідні зміни", - написав Зеленський в телеграм-каналі в четвер.

За його словами, уже визначено порядок денний двох наступних засідань РНБО.

"Кожного дня потрібен результат для України", - наголосив президент.

Деякі ЗМІ повідомили про можливість призначення колишнього міністра оборони Рустема Умєрова в РНБО.