Інтерфакс-Україна
Події
17:01 17.07.2025

Зеленський анонсує 18 липня продовження переформатування сектору безпеки

1 хв читати
Зеленський анонсує 18 липня продовження переформатування сектору безпеки

Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження переформатування сектору безпеки після оновлення уряду.

"Завтра продовжимо переформатуванням сектору безпеки. В понеділок оновимо корпус української дипломатії – разом із міністром закордонних справ готуємо відповідні зміни", - написав Зеленський в телеграм-каналі в четвер.

За його словами, уже визначено порядок денний двох наступних засідань РНБО.

"Кожного дня потрібен результат для України", - наголосив президент.

Деякі ЗМІ повідомили про можливість призначення колишнього міністра оборони Рустема Умєрова в РНБО.

Теги: #переформатування #безпека

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:29 15.07.2025
Міністри закордонних справ України, Литви та Польщі 16 липня у Любліні обговорять безпекову ситуацію в регіоні

Міністри закордонних справ України, Литви та Польщі 16 липня у Любліні обговорять безпекову ситуацію в регіоні

16:02 14.07.2025
Очільники Мінспорту, Мінфіну, МОЗу, МВС та Мінветеранів залишаться на посадах, стверджує Железняк

Очільники Мінспорту, Мінфіну, МОЗу, МВС та Мінветеранів залишаться на посадах, стверджує Железняк

17:55 09.07.2025
Глава МВС: на Донеччині працює 13 евакуаційних груп, завершено 21-й етап евакуації

Глава МВС: на Донеччині працює 13 евакуаційних груп, завершено 21-й етап евакуації

09:52 30.06.2025
Федоров, Стефанішина, Галущенко, Гринчук, Сибіга, Бідний, Сметанін, Умєров можуть зберегти посади у разі переформатування уряду, допускає Железняк

Федоров, Стефанішина, Галущенко, Гринчук, Сибіга, Бідний, Сметанін, Умєров можуть зберегти посади у разі переформатування уряду, допускає Железняк

21:51 26.06.2025
Україна повинна бути повноправним учасником програми SAFE – Зеленський

Україна повинна бути повноправним учасником програми SAFE – Зеленський

14:36 12.06.2025
Зеленський: Лише через справжню єдність ми можемо створити безпекові умови

Зеленський: Лише через справжню єдність ми можемо створити безпекові умови

21:01 11.06.2025
Зеленський і прем'єр Болгарії обговорили безпеку в Чорноморському регіоні

Зеленський і прем'єр Болгарії обговорили безпеку в Чорноморському регіоні

07:09 11.06.2025
Данія хоче терміново придбати наземні системи ППО у європейських виробників

Данія хоче терміново придбати наземні системи ППО у європейських виробників

13:15 10.06.2025
Понад 120 000 людей в Україні отримали освітню підтримку завдяки проєкту "Безпечне повернення до навчання"

Понад 120 000 людей в Україні отримали освітню підтримку завдяки проєкту "Безпечне повернення до навчання"

13:00 10.06.2025
У Борисполі у зв’язку з безпековою ситуацією скасовані всі масові заходи

У Борисполі у зв’язку з безпековою ситуацією скасовані всі масові заходи

ВАЖЛИВЕ

Рада призначила Шмигаля міністром оборони

Рада перепризначила Сибігу міністром закордонних справ

Рада призначила Улютіна міністром соцполітики, сім’ї та єдності

Рада призначила Качку віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Рада затвердила новий склад уряду

ОСТАННЄ

Опозиційна ексвіцепрем’єрка з євроінтеграції попереджає про ризики об’єднання Мінекономіки, Міндовкілля та Мінагро

Свириденко: Реалізація санкційної політики – це ефективний інструмент держуправління

Польща з 1 листопада обмежить прийом українських біженців до центрів колективного розміщення

Міністр економіки Соболев задекларував 3,1 млн грн доходів за 2024р.

Голова МКС: Через Римський статут Україна приєднується до спільноти країн, які прагнуть припинити безкарність за найсерйозніші злочини

Міністр соцполітики Улютін задекларував 1,7 млн грн доходів за 2024р.

Депутатка Кравчук сподівається, що Рада незабаром призначить міністра культури

Віцепрем'єр з євроінтеграції Качка задекларував 1,6 млн грн доходів за 2024р.

ПРООН передала ДСНС машини механізованого розмінування

США повідомили Швейцарію про затримку поставок систем Patriot – їх передадуть Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА