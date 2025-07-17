Varus інвестує $30 млн у створення окремої платформи для доставки продуктових наборів - співвласник

Мережа продуктових супермаркетів Varus планує упродовж трьох років інвестувати $30 млн у створення окремої платформи для доставки продуктових наборів за підпискою, повідомив співвласник мережі Руслан Шостак.

"Ми у Varus хочемо створити місце, де наші клієнти зможуть закривати свої щоденні потреби у два кліки – від набору на вечерю до комплексного рішення "гості за годину" або "здоровий тиждень". Упродовж наступних трьох років Varus інвестує $30 млн у трансформацію з класичного ритейлера у технологічну платформу", – повідомив він у Facebook.

За словами Шостака, буде створена окрема структура з власною IT-командою, маркетингом, кур'єрською доставкою та продуктовим маркетплейсом.

Новий проєкт включатиме послугу "їжа за підпискою" та інтелектуальними сервісами, які інтегруватимуться з календарем клієнта та "розумним будинком". У партнерстві зі стартапом Neomi буде розроблений AI-агент – цифровий помічник для планування покупок.

"Їжа за підпискою, автоматизовані dark store у Києві, власна кур'єрська доставка, яка поступово замінює аутсорс, – усе це частина нової моделі Varus", – пояснив бізнесмен.

Планується також партнерство з локальними постачальниками та крафтовими брендами.

Varus – національна мережа супермаркетів, представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією "Омега". Перший магазин мережі відкрито 2003 року в Дніпрі, загальна кількість – 114 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві. Мережа працює у декількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go та інтернет-магазин varus.ua.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Омега" є кіпрська "Вейгант ентерпрайзіс лімітед", кінцевими бенефіціарами вказані Валерій Кіптик і Руслан Шостак.

Згідно з фінрезультатами компанії за 2024 рік, її виторг збільшився на 14,3% порівняно з попереднім роком і склала 20 млрд грн. Чистий прибуток підприємства зменшився на 80,9%, до 38,2 млн грн.