Київрада зменшила вартість послуг з відновлення документів постраждалим на 70%

Київська міська рада прийняла рішення звільнити постраждалих киян від сплати 70% вартості послуг з відновлення документів, повідомляється в четвер у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Напередодні відповідний проєкт рішення за поданням КМВА напрацювали в межах робочої групи з обговорення питань допомоги киянам, що постраждали від російських обстрілів", - йдеться в повідомленні.

В КМВА зазначили, що 70% сплати за адміністративні послуги зараховувалося до бюджету громади згідно з чинним законодавством, але столична громада шляхом прийняття відповідного рішення Київради має можливість і повноваження не брати з людей ці кошти.

"Решта 30%, які направляють до державного бюджету, потребують внесення змін до законодавства. Відповідні зміни вже напрацьовані та проходять погодження з центральними органами виконавчої влади", - йдеться в повідомленні.