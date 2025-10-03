Команда Порталу послуг Києва оцифровує соціальні послуги для тих, чиє житло пошкоджене або зруйноване війною

Команда Порталу послуг Києва почала роботу над оцифруванням соціальних сервісів для мешканців, чиє житло постраждало від війни; першою в онлайн режимі запрацює послуга щомісячної фінансової допомоги на 20 тис грн., яку планують запустити цього року, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на департамент інформаційно-комунікаційних технологій.

Як повідомляється на сайті КМДА у п'ятницю, наразі на Порталі можна ознайомитися з покроковими інструкціями щодо 3 видів допомоги: одноразової виплати 40 тис грн – для оренди тимчасового житла тим, чиє житло зруйноване; щомісячної підтримки 20 тис грн (максимум 1 рік) – для власників пошкоджених квартир і будинків, у яких неможливо проживати та одноразової виплати 10 тис грн – у межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам"

Як зазначають у команді Порталу, вже зібрано всі необхідні алгоритми в одному місці на Порталі, щоб кияни могли отримати допомогу без додаткового стресу. Наступним кроком стане повна цифровізація послуг, щоб заяву можна було подати онлайн.

Першою в онлайн перейде послуга щомісячної фінансової допомоги в розмірі 20 тис грн. Запустити її планують уже цього року.

За інформацією заступниці голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марини Хонди, за 9 місяців цього року столиця виплатила понад 165 млн грн матеріальної допомоги мешканцям, будинки яких пошкоджені внаслідок обстрілів. Порівняно з попередніми роками кількість звернень зросла більш ніж удвічі, що підтверджує важливість швидкого та зручного доступу до сервісів.

Портал послуг Києва лишається єдиною цифровою точкою доступу до міських сервісів, об’єднуючи в одному місці соціальні, освітні та адміністративні послуги для мешканців і гостей столиці.