Інтерфакс-Україна
Економіка
16:47 24.10.2025

Київ спрямував 548 млн грн на безперебійне водопостачання й водовідведення до 2026 року

Депутати Київської міської ради прийняли рішення про спрямування 548 млн грн на безперебійну роботу та енергонезалежність систем водопостачання й водовідведення у столиці, а також на підвищення енергонезалежності об’єктів цієї інфраструктури

Яке повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА) у п'ятницю, відповідні зміни внесені до програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024–26 роки.

У Департаменті економіки та інвестицій КМДА зазначають, що через постійні ворожі обстріли пошкоджень зазнають енергомережі, від яких залежить подача та відведення води в житлових будинках, лікарнях, школах, дитсадках та інших об’єктах інфраструктури. Тож асигнування будуть направлені на запобігання аварійним ситуаціям, відновлення та підтримання стабільної роботи міських водних мереж.

Теги: #інвестування #кмда #енергетика

