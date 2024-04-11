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"Нова пошта", "Meest Експрес" у 2023 р. збільшили доходи від поштових і кур'єрських послуг, "Укрпошта" скоротила показник - НКЕК

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"Нова пошта", "Meest Експрес" у 2023 р. збільшили доходи від поштових і кур'єрських послуг, "Укрпошта" скоротила показник - НКЕК

"Нова пошта" ("НП"), що входить до групи компаній Nova, і "Meest Експрес" у 2023 році збільшили доходи від надання поштових і кур'єрських послуг, тоді як "Укрпошта" скоротила цей показник, випливає з презентації під час щорічної конференції Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, "Україна на зв'язку" в четвер.

Уточнюється, що "Нова пошта" у 2023 році збільшила доходи від надання поштових і кур'єрських послуг на 38% - до 27,7 млрд грн, тоді як "Укрпошта" скоротила на 47% - до 1,9 млрд грн.

Третій за величиною поштовий оператор "Meest Експрес" у 2023 році наростив дохід від поштових і кур'єрських послуг на 40% - до 0,5 млрд грн.

Крім того, "Нова пошта" минулого року збільшила кількість поштових відправлень на 25% - до 388,6 млн шт., "Укрпошта" - на 14%, до 137,5 млн шт., "Meest Експрес" - у 2,8 раза, до 18,4 млн шт.

Загалом 2023 року оператори здійснили 544,6 млн відправлень, що на 22% більше, ніж роком раніше. З цієї кількості 525,9 млн посилок було відправлено у внутрішньому сполученні, 18,7 млн - у міжнародному.

Теги: #фінпоказники #поштові_оператори

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