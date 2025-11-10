Інтерфакс-Україна
14:40 10.11.2025

Миропольский перейшов з RozetkaPay в NovaPay на напрям корпоративного бізнесу

Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay) призначив керівником напряму корпоративного бізнесу Олексія Миропольського, який з липня 2021 року, згідно з його сторінкою в LinkedIn, був комерційним директором RozetkaPay.

Як зазначається у релізі NovaPay у понеділок, це призначення націлено на розвиток діяльності компанії у B2B-напряму, бо Миропольський має досвід від створення відділів продажів із нуля до запуску складних платіжних продуктів для e-commerce.

Крім того, на новій посаді він відповідатиме за запуск нових продуктів для підприємств та підприємців, розширення клієнтської бази та підвищення ефективності корпоративних сервісів.

"Його досвід у fintech і e-commerce стане міцним підґрунтям для зростання NovaPay у корпоративному сегменті. Ми хочемо, щоб український бізнес отримував не просто платіжні інструменти, а справжнє партнерство у фінансових рішеннях ", - наголосив у релізі CEO NovaPay Ігор Сироватко.

До RozetkaPay Миропольський півроку був комерційним директором з придбань EasyPay, до цього два з половиною роки - комерційним директором Portmone, а ще раніше працював в 4bill.io CBDO/COO, в "Укрпошті", банках "Платинум", "Михайлівський" та ВТБ, де відповідав за картковий бізнес.

NovaPay засновано 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. працівників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні.

За даними Національного банку України, компанія займає близько 35% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дала змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.

Згідно із проспектом емісії облігацій, "НоваПей Кредит" планує в 2025 році збільшити процентний дохід до 802,1 млн грн, наступного – до 1 млрд 515,1 млн грн й відповідно отримати 518,9 млн грн та 1 млрд 30,6 млн грн чистого прибутку.

Торік чистий прибуток компанії зріс до 89,2 млн грн з 40,3 млн грн роком раніше за зростання виручки до 285,6 млн грн з 95,6 млн грн.

