RozetkaPay отримала дозвіл НБУ на відкриття рахунків для покупців та продавців

Фото: RozetkaPay

Фінтех-компанія RozetkaPay (ФК "ЕВО"), частина групи компаній Rozetka-EVO, отримала ліцензію Національного банку України, яка дозволяє відкривати рахунки для фізичних та юридичних осіб, йдеться у повідомленні компанії у вівторок.

"Ми будуємо сучасну екосистему сервісів, яка об’єднує маркетплейс, онлайн- та офлайн-платежі, кредити, платіжні рахунки, програми лояльності та багато іншого… Я впевнений, що впровадження фінансових сервісів сприятиме розвитку ринку електронної комерції та покращенню клієнтського досвіду", — наводяться у релізі слова CEO платіжного сервісу RozetkaPay Олександра Лапка.

Згідно із повідомленням, на першому етапі рахунки відкриватимуться покупцям, які користуються послугою "Оплата частинами", далі – і для продавців маркетплейсів групи компаній.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "ФК "ЕВО" є кіпрська "Теманія Ентерпрайзис Лтд", кінцевими бенефіціарами вказані Владислав, Ірина та Давід Чечоткіни. За результатами роботи компанії за дев'ять місяців 2024 року, її дохід склав 502,3 млн грн, чистий збиток – 4,3 млн грн. У 2023 році показники склали 359,4 млн грн та 11,1 млн грн відповідно.

Онлайн-ритейлер Rozetka заснований 2005 року в Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними, пізніше співвласником компанії став фонд під управлінням Horizon Capital. Компанія на сьогодні трансформувалася в мультикатегорійний онлайн-маркетплейс, але також розвиває мережу власних магазинів. Наразі працює понад 500 магазинів Rozetka у 150 містах України. У 2020 році був запущений платіжний сервіс RozetkaPay.