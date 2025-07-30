Ринку капіталу України для розвитку потрібні особові інвестрахунки та накопичувальні пенсії – глава ІГ "Універ"

Пріоритетними завданнями для розвитку в Україні ринку капіталу є запуск особових інвестиційних рахунків та накопичувальної пенсійної системи, тоді як питання інфраструктури ринку має менший пріоритет, вважає засновник та президент однієї з найбільших на ринку інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак.

"У нас не в інфраструктурі проблема, а в капіталі: в Україні немає капіталу, внутрішнього капіталу… Основний двигун розвитку ринку капіталу в Україні – це внутрішні гроші. Їх можна перетворювати на капітал двома шляхами: через особові інвестиційні рахунки та через накопичувальну пенсійну реформу", – заявив він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Козак констатував, що спроби за останні, як мінімум 10 років законодавчо впровадити в Україні світову практики особових інвестиційних рахунків завершилися безрезультатно. Він нагадав, що суть останніх законодавчих ініціатив щодо таких рахунків – можливість інвестувати через них до 300 мінімальних місячних зарплат (наразі 2,4 млн грн – ІФ-У) в українські цінні папери зі звільненням від податку на доходи фізичних осіб та військового збору у разі, якщо ці гроші та інвестиції залишатимуться на рахунках більше трьох років.

Президент "Універу" додав, що в законопроєкті є й друга пропозиція – довгостроковий рахунок на термін 7 років, у цьому разі відсутнє обмеження щодо максимальної суми.

Другим основним джерелом внутрішнього капіталу він назвав накопичувальну пенсійна реформа. За розрахунками Козака, за річного фонду оплати праці понад 3 трлн грн на рік якщо накопичувальна частин буде хоча би 3%, то це приблизно 100 млрд грн щороку ресурс плюс інвестиційний дохід з нього.

"Зараз є ОВДП із загальним обсягом ринку 1,85 трлн грн, але коли буде зрозуміло бізнесу – тому ж ОККО або "Новій пошті", що є такий ресурс і якусь частину з нього можна інвестувати не тільки в ОВДП, а в акції й облігації з реальної економіки, вони старатимуться зробити фінансовий інструмент, який був би привабливий для цих грошей", – вважає засновник інвестгрупи.

За його словами, проти запуску особових інвестрахунків виступає Мінфін, який обґрунтовує свою позицію можливими втратами доходів, хоча точні розрахунки поточних доходів бюджету від інвестицій фізичних осіб у цінні папери відсутні та й сам Мінфін використовує звільнення від оподаткування для залучення грошей фізосіб в державні облігації, але не дає таку можливість реальній економіці.

"Міністерство фінансів завело нас в глухий кут, й далі особистих бесід про "давайте ми подумаємо" справа не йде… В мене немає точних прогнозів, скільки дадуть особові рахунки коштів на ринок, але це десятки мільярдів гривень за рік плюс 100 млрд грн пенсійних. Якщо перерахувати в доларах, то це $3-4 млрд в рік довгострокових грошей, які будуть працювати в українській економіці вічно", – описує ситуацію Козак.

Він стверджує, що в Сполучених Штатах на таких рахунках понад $10 трлн, і саме ця пільга там стимулює внутрішні інвестиції.

Коментуючи ідею амністії капіталу через купівлю акцій та облігацій, з якою виступив СЕО холдингу OKKO GROUP Василь Даниляк на недавньому форумі влади і бізнесу після скарг на відсутність фондового ринку, президент "Універу" підтримав її та зазначив близькість за суттю до ідеї особових рахунків. В той же час він висловив сумнів у можливості запровадження такої амністії через міжнародні зобов'язання України щодо боротьби з відмиванням коштів, взяті в рамках FATF. "Хіба що Україна отримає послаблення по цих вимогах у зв'язку з війною та з відновленням на 5-10 років", – додав Козак.

Він констатував, що наразі фондовий ринок для очільників України – "це нічого".

"ОВДП вони ще якось визнають, тому що це фінансування бюджету. Тож з цим і Нацбанк працює, і Мінфін, навіть в "Дії" запустили продаж ОВДП. Все інше вони вважають, що це не на часі", – з сумом зазначив інвестбанкір.

Він нагадав слова тоді прем’єра Дениса Шмигаля, коли той очолив уряд у травні 2020 року та заявив, що відсутність в Україні фондового ринку – це злочин.

"Але, виходить, що недостатньо великого бажання прем'єра для того, щоб це запустити. По великому рахунку, з точки зору розвитку ринку капіталів, нічого не вдалося. Можна знаходити причини – спочатку Ковід, потім війна – але, тим не менше, сьогодні ми приблизно в тій самій точці", – констатував Козак.

В той же час він наголосив, що вірить у можливість розвитку в Україні фондового ринку.

"Українці схильні до інвестування: українці дуже багато інвестують за кордоном, українці інвестують в ОВДП. Коли вони довіряють, коли вони розуміють, що їхні інтереси захищаються, вони інвестують", – навів експерт аргументи.

"На моє переконання, вирішення проблеми не в розвитку інфраструктури, а в створенні цих двох джерел: особових рахунків та накопичувальної пенсійної системи", – ще раз зазначив Козак.