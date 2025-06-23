Інтерфакс-Україна
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12:31 23.06.2025

На рахунках бригад залишаються до 20 млрд грн на закупівлю дронів, ремонти авто та інші потреби - Шмигаль

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На рахунках бригад залишаються до 20 млрд грн на закупівлю дронів, ремонти авто та інші потреби - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що на рахунках бригад залишаються до 20 млрд грн на закупівлю дронів, ремонти авто та інші потреби і закликає до оперативного використання.

"Провели щотижневу координаційну нараду Уряду. Сектор безпеки й оборони. Заслухав інформацію про актуальні потреби. Без деталей. Уряд постійно виділяє кошти безпосередньо бригадам на закупівлю необхідного. На їх рахунках залишаються до 20 млрд грн — ці кошти мають використовуватися оперативно, зокрема на дрони, ремонти авто та інші потреби передової. Міноборони й Мінфін отримали відповідні завдання", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Прем'єр також зазначив, що загальна потреба у зовнішньому фінансування цього року — 39,3 млрд доларів, і на сьогодні вже залучено понад 20 млрд доларів, з яких 15,8 млрд доларів за механізмом Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), 3,7 млрд доларів від Європейського Союзу, майже 400 млн доларів від МВФ, 50 млн доларів від Світового банку.

"Є домовленості, щоб повністю закрити фінансові потреби на цей рік. Обговорили фінансування держбюджету, потреби та домовленості з партнерами на 2026 рік. Перед Мінфіном поставлені відповідні завдання", - додав він.

Теги: #бригади #кошти #рахунки

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