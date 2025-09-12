NovaРay призначила нового СЕО

NovaPay, фінтех-лідер групи компаній NOVA, призначила генеральним директором компанії Ігоря Сироватка, який раніше працював в Універсал Банку та керував департаментом клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії.

Згідно з релізом компанії у п’ятницю, під керівництвом нового CEO NovaPay розвиватиметься як фінансова компанія, що орієнтована на різні сегменти клієнтів, зокрема від приватних осіб до бізнесу, пропонуючи ще ширший спектр послуг. Також особливим фокусом стане виведення клієнтського сервісу NovaPay на міжнародний рівень якості.

"Новий етап в роботі NovaPay передбачає значні зміни, але це не зміни заради змін. Мій фокус - на двох ключових аспектах. Перший - це максимальне використання вже існуючих сильних сторін компанії: потужної команди, інноваційності та значного потенціалу групи. А другий — залучення найкращої міжнародної експертизи у сфері фінтех. Саме в цій синергії бачу запоруку успіху ", – цитуються в релізі слова нового СЕО.

Як повідомлялось раніше, генеральний директор міжнародного фінансового сервісу "НоваПей" (NovaPay) Андрій Кривошапко завершує роботу у компанії, яку він очолив у 2016 році.

NovaPay – заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс. Входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Він першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дала змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок.

Згідно зі статистикою НБУ, NovaPay є лідером серед усіх систем переказу коштів, створених небанківськими установами. За даними компанії, вона обробляє близько 2,5 млн транзакцій на день для 750 тис. користувачів.