12:30 13.11.2025

Саміт СЕО 2025. Як бути лідером, на якого рівняються?

14 листопада у Києві відбудеться щорічний Саміт СЕО від Forbes Ukraine — подія для тих, хто веде компанії крізь турбулентність війни, технологічні зсуви й постійну невизначеність. 

Ми поговоримо про шлях CEO як про безперервний цикл розвитку: від перших управлінських викликів до передачі спадку. Як зберігати фокус та адаптуватися до нових реалій?

Серед ключових тем:

  • Як створити систему, що житиме довше за вас?
  • Як  передати команді не лише повноваження, а й культуру та енергію?
  • Які помилки роблять нові CEO? 
  • Як побудувати ефективні відносини зі стейкхолдерами?
  • Як зрілі лідери зберігають темп, ресурс і мотивацію, уникаючи пастки минулих успіхів?

Серед спікерів: 

Лука Занотті, генеральний директор «Інтерпайп»; Володимир Поперешнюк, співвласник компанії «Нова Пошта»; Олександр Писарук, голова правління Райффайзен Банку; Валерій Решетняк, генеральний директор robota.ua та інші. 

Не пропустіть можливість почути тих, хто формує стандарти українського лідерства.

Квитки можна придбати за посиланням.

 

