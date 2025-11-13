Саміт СЕО 2025. Як бути лідером, на якого рівняються?
14 листопада у Києві відбудеться щорічний Саміт СЕО від Forbes Ukraine — подія для тих, хто веде компанії крізь турбулентність війни, технологічні зсуви й постійну невизначеність.
Ми поговоримо про шлях CEO як про безперервний цикл розвитку: від перших управлінських викликів до передачі спадку. Як зберігати фокус та адаптуватися до нових реалій?
Серед ключових тем:
- Як створити систему, що житиме довше за вас?
- Як передати команді не лише повноваження, а й культуру та енергію?
- Які помилки роблять нові CEO?
- Як побудувати ефективні відносини зі стейкхолдерами?
- Як зрілі лідери зберігають темп, ресурс і мотивацію, уникаючи пастки минулих успіхів?
Серед спікерів:
Лука Занотті, генеральний директор «Інтерпайп»; Володимир Поперешнюк, співвласник компанії «Нова Пошта»; Олександр Писарук, голова правління Райффайзен Банку; Валерій Решетняк, генеральний директор robota.ua та інші.
Не пропустіть можливість почути тих, хто формує стандарти українського лідерства.
Квитки можна придбати за посиланням.