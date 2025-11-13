Саміт СЕО 2025. Як бути лідером, на якого рівняються?

14 листопада у Києві відбудеться щорічний Саміт СЕО від Forbes Ukraine — подія для тих, хто веде компанії крізь турбулентність війни, технологічні зсуви й постійну невизначеність.

Ми поговоримо про шлях CEO як про безперервний цикл розвитку: від перших управлінських викликів до передачі спадку. Як зберігати фокус та адаптуватися до нових реалій?

Серед ключових тем:

Як створити систему, що житиме довше за вас?

Як передати команді не лише повноваження, а й культуру та енергію?

Які помилки роблять нові CEO?

Як побудувати ефективні відносини зі стейкхолдерами?

Як зрілі лідери зберігають темп, ресурс і мотивацію, уникаючи пастки минулих успіхів?

Серед спікерів:

Лука Занотті, генеральний директор «Інтерпайп»; Володимир Поперешнюк, співвласник компанії «Нова Пошта»; Олександр Писарук, голова правління Райффайзен Банку; Валерій Решетняк, генеральний директор robota.ua та інші.

Не пропустіть можливість почути тих, хто формує стандарти українського лідерства.