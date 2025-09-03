Інтерфакс-Україна
13:15 03.09.2025

Форум Промисловців: Вироблено в Україні – це подія від Forbes, що присвячена українській індустрії

12 вересня у Києві відбудеться Форум Промисловців від Forbes Ukraine. Форум обʼєднає на одній сцені власників і топменеджерів промислових компаній

Це концентрат досвіду тих, хто виробляє, будує, інвестує й адаптується до реальності війни. На форумі будуть говорити про ефективність, інвестиції і масштабування.  

Серед ключових тем:

  • Велика картина. Як бізнес адаптується до реалій війни і співпрацює з державою.
  • Інновації. Технології, парки, кластери, HR – інструменти, які працюють вже зараз.
  • Інвестиції. Хто будує заводи сьогодні – і як залучити фінансування.

Серед спікерів: Василь Хмельницький, засновник UFuture; Олександр Мироненко, операційний директор групи «Метінвест»; Оксен Лісовий, Міністр освіти та науки, Костянтин Єфименко, президент Biopharma; Олександр Соколовський, засновник групи компаній «Текстиль-Контакт»; Олег Аверʼянов, власник «Пожмашина»; Юлія Плієва партнерка, СЕО в Apple Consulting та інші. 

Не пропустіть можливість почути конкретні інструменти, що вже працюють: від релокації виробництва та фінансування нових цехів до партнерства з державою й залучення мігрантів.

Квитки можна придбати за посиланням.



 

Теги: #промисловці #індустрія #forbes

