Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:57 29.04.2025

Роботодавець року, секрети команд ЗСУ, УКУ і МХП – на конференції "НадЛюди"

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Роботодавець року, секрети команд ЗСУ, УКУ і МХП – на конференції "НадЛюди"

Forbes Ukraine провів 25 квітня конференцію "НадЛюди" – про примноження і збереження людського капіталу під час війни. СЕО і HR-директори компаній-лідерів розповіли про власні підходи до досягнення цієї мети. На події також було вперше оголошено, хто очолив список 50 найкращих роботодавців, а хто став HR-лідером 2025 року.

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Обговорення оберталось навколо теми щастя, незважаючи на трагедію війни. У трьох тематичних блоках ("Світ", "Компанія", "Людина") виступили 30 спікерів, включно з HR-лідерами або СЕО таких організацій і компаній, як НБУ, АНЦ, Metro, "Інтерпайп", DVL, "Укрнафта" тощо. 

  • Надія, терплячість, орієнтація на довгострокові цілі – такою була відповідь ректора Українського католицького університету Тараса Добка на питання, як будувати попри все. УКУ – один із найуспішніших приватних університетів, що розбудовується вже третє десятиліття.
  • Що робить найкращих найкращими? Учасники дискусії – співзасновник і СЕО appflame Олександр Пасиков, СЕО Vodafone Ольга Устинова, регіональний директор Acino Євген Заїка – персоніфікують абсолютно різні корпоративні культури, які мають одну спільну рису: вони працюють. Усі три компанії увійшли цього року до топ-50 роботодавців країни.  
  • Які лідерські чесноти найбільше цінує генерал Валерій Залужний? Професійність, уміння створювати сенси, добре серце. А ще – не боятися помилок, бо без них зростання команд не є можливим.
  • Роль гумору й самоіронії обговорили СЕО агенції OMD Оксана Журович і СЕО Yasno Сергій Коваленко. Модерував діалог військовослужбовець, стендап-комік Сергій Чирков.
  • 65% компаній очікують погіршення ситуації і лише чверть планує активне розширення, розповів CEO robota.ua Валерій Решетняк. 14% компаній активно інтегрують у бізнес-процеси штучний інтелект.
  • Найкращим HR-лідером цього року Forbes визнав заступника голови правління MHP Андрія Булаха. У чому секрет корпоративної культури many happy people? Зібрати під однією парасолькою тих, кому в кайф досягати результатів, вважає він. 
  • Найкращий роботодавець 2025 року – Intellias. Компанія вдруге поспіль посіла перше місце, з 2022-го вона стабільно входить до десятки найкращих. Її таємний соус? "Компанія, де талант може себе проявити, де люди не бояться задати дурнувате питання СЕО чи показати свою вразливість", – так описує Intellias’ Way віцепрезидент з управління талантами Роман Гапачило.

Це тільки маленька частка інсайтів з конференції "НадЛюди". До зустрічі на Роботодавці року в 2026-му!

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Конференція "НадЛюди 2025" зібрала понад 350 гостей і стала платформою для обговорення ідей щодо адаптації команд до реальності війни та стрімкого розвитку штучного інтелекту. 

Генеральний партнер: rоbota.ua

Офіційні партнери: OMD Optimum Media, "Інтерпайп", Intellias, Genesis

Партнер експозони: INGO

Генеральний медіапартнер: Starlight Media

Офіційний медіапартнер: 1+1 Media


 

Теги: #надлюди #роботодавець #forbes

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