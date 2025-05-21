Forbes Money – форум про фінанси та інвестиції





Forbes Money – це форум про фінанси та інвестиції, який відбудеться у Києві 30 травня. Подію організовує Forbes Ukraine.

На Forbes Money збираються ті, хто формує нові правила гри. Економічна влада, провідні інвестори, архітектори великих угод аналізують сценарії, вибудовують стратегії та показують інструменти, які працюють навіть у часи турбулентності. На учасників форуму чекають панельні дискусії, інтервʼю з лідерами ринку, практичні кейси та нетворкінг.

Цьогорічна програма форуму зосередиться на глобальних ризиках і можливостях для українського бізнесу. Серед ключових тем: геоекономічна стратегія українського бізнесу, адаптація компаній, нові інструменти для портфельних та приватних інвесторів, які сектори цікаві інвесторам у 2025 році.

Серед спікерів і учасників форуму:

Василь Даниляк, СЕО групи компаній ОККО;

Сергій Тігіпко, засновник TAS Group;

Ігор Мазепа, СЕО інвестиційної компанії Concorde Capital;

Зоя Дроншкевич, директорка з бізнес-розвитку компанії «Київстар», членкиня наглядових рад Helsi.me та Uklon;

Володимир Лавренчук, директор NEQSOL Holding в Україні, голова наглядової ради Ощадбанку;

Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту Concorde Capital;

Андрій Усенко, СЕО та співзасновник «Твоє коло», співвласник «КУА «Профіт».

Не пропустіть можливість розібратися в нових інструментах для інвесторів, дізнатися про великі угоди та обговорити фінансові стратегії для зміцнення власного бізнесу!

Квитки можна придбати за посиланням.