Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:19 21.05.2025

Forbes Money – форум про фінанси та інвестиції

1 хв читати



Forbes Money – це форум про фінанси та інвестиції, який відбудеться у Києві 30 травня. Подію організовує Forbes Ukraine. 

На Forbes Money збираються ті, хто формує нові правила гри. Економічна влада, провідні інвестори, архітектори великих угод аналізують сценарії, вибудовують стратегії та показують інструменти, які працюють навіть у часи турбулентності. На учасників форуму чекають панельні дискусії, інтервʼю з лідерами ринку, практичні кейси та нетворкінг.  

Цьогорічна програма форуму зосередиться на глобальних ризиках і можливостях для українського бізнесу. Серед ключових тем: геоекономічна стратегія українського бізнесу, адаптація компаній, нові інструменти для портфельних та приватних інвесторів, які сектори цікаві інвесторам у 2025 році. 

Серед спікерів і учасників форуму: 

  • Василь Даниляк, СЕО групи компаній ОККО; 
  • Сергій Тігіпко, засновник TAS Group;
  • Ігор Мазепа, СЕО інвестиційної компанії Concorde Capital;
  • Зоя Дроншкевич, директорка з бізнес-розвитку компанії «Київстар», членкиня наглядових рад Helsi.me та Uklon;
  • Володимир Лавренчук, директор NEQSOL Holding в Україні, голова наглядової ради Ощадбанку;
  • Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту Concorde Capital;
  • Андрій Усенко, СЕО та співзасновник «Твоє коло», співвласник «КУА «Профіт».

Не пропустіть можливість розібратися в нових інструментах для інвесторів, дізнатися про великі угоди та обговорити фінансові стратегії для зміцнення власного бізнесу!

Квитки можна придбати за посиланням.

 

 

Теги: #money #forbes_ukraine #forbes

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:39 13.05.2025
Forbes представив рейтинг банків-чемпіонів бізнесу: ОТП БАНК у першій трійці

Forbes представив рейтинг банків-чемпіонів бізнесу: ОТП БАНК у першій трійці

13:43 12.05.2025
Київстар – серед кращих роботодавців за версією рейтингу Forbes Ukraine

Київстар – серед кращих роботодавців за версією рейтингу Forbes Ukraine

11:57 29.04.2025
Роботодавець року, секрети команд ЗСУ, УКУ і МХП – на конференції "НадЛюди"

Роботодавець року, секрети команд ЗСУ, УКУ і МХП – на конференції "НадЛюди"

17:14 22.04.2025
Forbes Ukraine організовує форум НадЛюди 2025, де оголосить Найкращого роботодавця року

Forbes Ukraine організовує форум НадЛюди 2025, де оголосить Найкращого роботодавця року

19:23 10.03.2025
14 березня у Києві відбудеться Саміт експортерів від Forbes – ключова подія для всіх, хто хоче масштабувати свій бізнес на міжнародні ринки

14 березня у Києві відбудеться Саміт експортерів від Forbes – ключова подія для всіх, хто хоче масштабувати свій бізнес на міжнародні ринки

11:51 01.03.2025
Forbes Woman 2025: трансформація жіночого лідерства

Forbes Woman 2025: трансформація жіночого лідерства

19:02 26.02.2025
Forbes Woman 2025: лідерки сучасної Україні

Forbes Woman 2025: лідерки сучасної Україні

16:50 17.10.2024
Рейтинг від ЛУН та Forbes: "Інтергал-Буд" – лідер за кількістю зданих квартир

Рейтинг від ЛУН та Forbes: "Інтергал-Буд" – лідер за кількістю зданих квартир

16:03 17.10.2024
Роналду став найоплачуванішим футболістом світу

Роналду став найоплачуванішим футболістом світу

16:22 27.09.2024
Енергія бізнесу: поштовх у майбутнє

Енергія бізнесу: поштовх у майбутнє

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Інтергал-Буд — лідер серед забудовників України за версією ЛУН та Forbes Ukraine

Санкції, зброя, єдність: Петро Порошенко пропонує план дій проти росії

Schneider Electric підвищує прозорість екологічних даних про продукцію

У ТРК "Проспект" зібрали гігантську вишиванку з кубиків Рубіка: креативна ініціатива від Arricano в межах RUBIK’S DAY

EVA створила у Дніпрі Алею пам’яті на честь загиблих співробітників

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" запустило українськомовну версію інформаційного випуску "Економічний моніторинг"

На Київщині відкрили найбільший реабілітаційний центр національної мережі RECOVERY — понад 100 ліжко-місць для поранених військових

ФСБ Росії вербує українців: ви можете цьому завадити

Станьте частиною наймасштабнішої логістичної виставки в Україні: XXXІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

Schneider Electric представляє новий єдиний бренд для універсальних шаф – PanelSeT

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА