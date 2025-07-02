Посаду гендиректора ADM Ukraine отримав комерційний директор компанії Кособоков

Посаду генерального директора ADM Ukraine, одного з найбільших експортерів зерна в Україні, з 1 липня обійняв Олексій Кособоков, який раніше був комерційним директором компанії, повідомив Forbes Ukraine з посиланням на дані сервісу YouControl.

До Кособокова компанією керувала Ірина Присяжнюк, яка посідала посаду гендиректора з 2009 року.

"АДМ Трейдинг Україна" входить до глобальної Archer Daniels Midland (ADM), яка є частиною "великої четвірки" продовольчих компаній (ABCD).

В Україні ADM володіє сімома елеваторами загальною потужністю 623 200 т, олійно-екстракційним заводом у Чорноморську (200 тис. тонн) і зерновим терміналом в одеському порту. Компанія в 2021-2022 маркетинговому році планувала збільшити експорт до 5 млн тонн, пише видання.

За даними системи YouControl, у 2024 році виручка ТОВ "АДМ Юкрейн" зросла у 2,7 рази – до 43 млрд 447,1 млн грн, а чистий прибуток скоротився на 37,1% – до 555,4 млн грн.