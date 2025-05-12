Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:43 12.05.2025

Київстар – серед кращих роботодавців за версією рейтингу Forbes Ukraine

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Київстар – серед кращих роботодавців за версією рейтингу Forbes Ukraine

Київстар увійшов до першої десятки рейтингу Forbes Ukraine та Robota.ua «Топ-50 роботодавців України». Найвищі оцінки компанія отримала в категоріях «умови праці», «підтримка у війні», «соціальний пакет» та «відкритість».

Компанія виплачує офіційну «білу» зарплату та забезпечує два види страхування: медичне й страхування життя.

Київстар продовжує виплачувати середньомісячний дохід тим працівникам, які служать у Силах оборони. Для колег, чиї рідні служать у війську, передбачено додаткові вихідних дні.

Компанія покриває витрати на відновлення житла співробітників, пошкодженого внаслідок військових дій, надає одноразові виплати у разі народження або усиновлення дитини, а також у низці важливих життєвих обставин.

Київстар підтримує ментальне здоров’я співробітників та надає можливість для індивідуальних консультацій із психологом, коучем, юристом або нутріціологом.

«У центрі всіх наших рішень у сфері HR — люди. Ми розуміємо, що справжня цінність роботодавця вимірюється не тільки рівнем заробітної плати, а й тим, наскільки компанія готова підтримувати своїх працівників у всіх сферах їхнього життя — від ментального здоров’я до безпеки та балансу між роботою і особистим життям. Київстар не просто реагує на виклики війни — ми адаптуємо наші підходи для того, щоб залишатися стабільною опорою для кожного члена команди. Визнання в рейтингу Forbes є підтвердженням того, що наші зусилля насправді відчутні та важливі для наших людей», — коментує Оксана Олійник, CHRO Київстар.

Як рахували бали в рейтингу:
Для підготовки рейтингу Forbes та Robota.ua були розіслані анкети найбільшим роботодавцям, а також надано можливість усім охочим подати заявку на участь. Відповіді співробітників (отримано 47 743 анкети) становлять 60% ваги у підсумковій оцінці. Ще 20% — оцінка експертів з пошуку кадрів, 20% — на основі інформації від компаній та з відкритих джерел.

Довідка про Київстар

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на грудень 2024 року обслуговував близько 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол. США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні три роки виділила понад 2,6 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар — міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк). Київстар 27 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua

Теги: #київстар #forbes_ukraine

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