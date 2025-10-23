Forbes Banker: банківська конференція про фінанси майбутнього

Фото: Forbes Ukraine

31 жовтня в Києві відбудеться Forbes Banker – перша банківська конференція від Forbes Ukraine. Подія збере ключових гравців фінансової індустрії: власників і топменеджерів банків, керівників небанківських установ, регуляторів, технологічних інноваторів, а також CFO і COO великих українських компаній.

Конференція стане кульмінацією виходу спеціального додатку до журналу Forbes – «Хто є хто в українському банкінгу», який представить 150 найвпливовіших персон галузі.

Серед ключових тем:

Кредитування, приватний банкінг і великі корпоративні угоди: що відбувається на ринку?

Як небанківські гравці, криптотехнології й ШІ змінюють фінансовий ландшафт?

Які інновації визначать успіх банків у найближчі роки?

Серед спікерів:

Олена Волошина, голова представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні; Сергій Черненко, голова правління ПУМБ; Крістіна Мікулова, голова регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи; Сергій Кузьменко, директор з фінансів та економіки «Інтерпайп»; Ігор Сироватко, СЕО NovaPay та інші.

Долучайтеся, щоб першими дізнатися, як банки трансформують бізнес, впроваджують інновації та знаходять нові точки зростання у фінансовій системі майбутнього.