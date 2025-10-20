Інтерфакс-Україна
18:04 20.10.2025

Енергія бізнесу від Forbes Ukraine – щорічний форум про розвиток енергетики

Фото: Forbes Ukraine

24 жовтня у Києві відбудеться Енергія бізнесу від Forbes Ukraine – щорічна подія, що збирає керівників найбільших державних і приватних енергокомпаній, регуляторів, інвесторів і споживачів. Раз на рік тут дають чесну відповідь на головне питання енергетики: де ми знаходимося і куди йдемо. 

Головні питання для обговорення цього року: готовність компаній до зими 2025–2026 року, нові гравці і нові бізнес-моделі та партнерства як ключ до розвитку.

Серед ключових тем: 

  • Як великі енергокомпанії формують стратегії на наступні роки?
  • Де інвестори бачать потенціал зростання: від експорту біометану і energy storage до відновлюваної енергетики без державних дотацій?
  • Як побудувати ефективні альянси з міжнародними партнерами?

Серед спікерів: 

Ольга Рибачук, CEO Elementum Energy; Дмитро Сахарук, СЕО D.Trading; Віталій Зайченко, СЕО «Укренерго»; Сергій Коваленко, CEO YASNO; Аліна Свідерська, CEO Scatec в Україні та інші. 

Не пропустіть можливість почути тих, хто визначає майбутнє української енергетики.

Квитки можна придбати за посиланням.

 

 

