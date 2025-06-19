Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
10:29 19.06.2025

Форум підприємців Forbes Ukraine відбудеться 26–27 червня в Києві: заявлено понад 60 спікерів і десятки воркшопів

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У Києві 26–27 червня відбудеться щорічний Форум підприємців, організований Forbes Ukraine. Протягом двох днів учасників очікують понад 60 спікерів, 20 панельних дискусій та більше ніж 10 практичних воркшопів. Про це йдеться в анонсі заходу Forbes Ukraine на сайті.

Захід об’єднає власників бізнесу, інвесторів, управлінців і стартаперів із різних регіонів України. Основна мета — обмін ідеями, пошук нових стратегій і переосмислення бізнесу в умовах війни.

Ключові теми форуму включають:

  • пошук ніш без конкуренції та створення унікальних бізнес-моделей;
  • системне управління ресурсами, автоматизацію процесів та оптимізацію витрат;
  • формування команд, здатних адаптуватися до викликів часу.

Серед заявлених спікерів — Володимир Поперешнюк ("Нова пошта"), Лев Жиденко ("Аврора"), Світлана Павелецька (N’joy), Ігор Гут (DYB), Олександр Губаренко (Spraga), Олена Полікарчик (White Dental Group), а також низка підприємців, консультантів та авторів бізнес-видань.

Формат заходу включає два тематичні дні:

  • 26 червня — дискусії про ресурси та рішення в кризовий період: фінанси, таланти, дані.
  • 27 червня — “бізнес-театр”: відверті історії підприємців про виклики, досвід і натхнення.

Окремий блок форуму присвячено практичним сесіям. Серед них:

  • “Точки конкурентної переваги” — майстерка від креативної директорки Марії Миронюк та засновника Myroniuk Consulting Андрія Миронюка;
  • “Опис бізнес-процесів” — сесія від Наталі Заверухи, авторки книги “Безконтрольні”.

Організатори наголошують: кількість ідей, стратегій і контактів обмежена лише уявою учасників. Квитки на форум доступні за посиланням на офіційному сайті.

Теги: #форум_підприємців #forbes_ukraine

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