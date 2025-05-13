Forbes представив рейтинг банків-чемпіонів бізнесу: ОТП БАНК у першій трійці

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АТ «ОТП БАНК» увійшов у ТОП-3 в рейтингу банків – чемпіонів бізнесу, за версією журналу Forbes Ukraine. Він посів другу сходинку за показниками ефективності та стійкості.

У статті ОТП БАНК названо взірцем балансу у ключових показниках рейтингу. «Стримана динаміка, не надмірна ліквідність, що характерно для багатьох банків з іноземним капіталом, але ТОП-3 ефективність та непогана стійкість», – зазначається у статті Forbes.

Зокрема, ОТП БАНК внесено до списку банківських установ з активами понад $1 млрд, де він посів третю сходинку. Також аналітичний відділ журналу склав список «Другої ліги» – лідерів серед банків із менш, ніж $1 млрд активів.

Загалом у рейтинг журналу увійшли 20 найбільших та найефективніших банків України. Їхню діяльність було проаналізовано за інтегрованим показником ефективності (прибутковості), динамікою, стійкістю і ліквідністю. Як вказано у статті, головним завданням було з'ясувати, хто з банкірів побудував (або перебудував) якісний банківський бізнес за три роки повномасштабної війни. Матеріал міститься у друкованій версії журналу №2 (35), квітень-травень 2025 року.

Нагадаємо, у березні ОТП БАНК увійшов до п’ятірки лідерів рейтингу стійкості банків за версією порталу «Мінфін».