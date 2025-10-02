Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії зі статками понад $500 млрд

Статки Ілона Маска в середу перевищили позначку в $500 млрд завдяки зростанню акцій Tesla, йдеться в оновленому рейтингу Forbes.

Таким чином, він став найбагатшою людиною у світі.

Аналітики також зазначають, що Маск може вважатися найбагатшою людиною в історії. За даними Гарвардської школи бізнесу, 1937 року капітал Джона Рокфеллера становив $1,4 млрд, або близько 1,5% ВВП США на той момент, а статки Маска сягнули 1,6% від економіки Сполучених Штатів.

Рокфеллер заробив капітал завдяки нафтовидобувній компанії Standard Oil, яка свого часу посідала монопольне становище на американському нафтовому ринку, а Маск здобув популярність як засновник Tesla, що випускає автомобілі на електродвигунах.

Маску також належить частка в космічній компанії SpaceX (її вартість оцінюють у $168 млрд) і в компанії xAI, що займається штучним інтелектом (оцінка вартості - $60 млрд).