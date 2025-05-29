Інтерфакс-Україна
Події
09:21 29.05.2025

Маск заявив, що залишає посаду глави DOGE

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Маск заявив, що залишає посаду глави DOGE

Американський підприємець Ілон Маск повідомив, що залишає посаду глави департаменту ефективності уряду (DOGE) зі скорочення витрат.

"Оскільки мій робочий час як спеціального державного службовця добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Дональду Трампу за можливість скоротити марнотратні витрати", - написав Маск у соцмережі X.

"Місія DOGE з часом буде тільки зміцнюватися, оскільки це стане способом життя всього уряду", - додав він.

Тим часом представник Білого дому повідомив телеканалу CNN, що Маск почне процес оформлення документів на звільнення в четвер увечері.

Підприємець оголосив про своє рішення наступного дня після того, як розкритикував флагманський бюджетний законопроєкт Трампа, заявивши, що він зводить нанівець зусилля департаменту ефективності уряду (DOGE) зі скорочення витрат.

В інтерв'ю CBS Маск сказав, що розчарований закладеними в законопроєкт "великими витратами, що збільшують дефіцит бюджету США і підривають роботу, яку робить команда DOGE".

Палата представників Конгресу США минулого тижня схвалила 215 голосами "за" за 214 тих, хто проголосував "проти", запропонований Трампом проєкт бюджету, який передбачає зниження податків і збільшення витрат, зокрема оборонних. Тепер його розглядає Сенат.

Трамп називає законопроєкт "великим і прекрасним", а також, "імовірно, найзначнішим" в історії США. При цьому йому довелося вмовляти кількох республіканців у Конгресі підтримати бюджет, пише газета Financial Times.

Теги: #doge #ілон_маск

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