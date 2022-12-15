Події

09:50 15.12.2022

Маск продав акції Tesla на суму майже $3,6 млрд 12-14 грудня

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Маск продав акції Tesla на суму майже $3,6 млрд 12-14 грудня

Американський бізнесмен Ілон Маск у період із 12 до 14 грудня продав акції Tesla Inc. на суму $3,58 млрд, згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США.

Загалом за цей період він реалізував 22 млн акцій компанії, наводить дані з документів MarketWatch. Папери Tesla впали в ціні за підсумками трьох сесій, під час яких мільярдер продавав їх на 12,4% до $156,80 за акцію.

Це не вперше, коли Маск скорочує свою частку в Tesla. На початку листопада він продав 19,5 млн акцій, у результаті чого врятував близько $3,95 млрд.

Ще раніше, наприкінці 2021 - на початку 2022 року, Маск отримав близько $31,81 млрд за продаж паперів Tesla, за підрахунками Dow Jones Market Data Group.

Багато хто вважає, що бізнесмен змушений продавати акції компанії, яку він заснував, через угоду щодо купівлі Twitter Inc. за $44 млрд, закриту наприкінці жовтня, пише MarketWatch. 

Теги: #акції #tesla #ілон_маск

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