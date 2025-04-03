Білий дім спростовує, що Ілон Маск скоро залишить адміністрацію Трампа
Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт спростувала нещодавні повідомлення американських ЗМІ про те, що президент США Дональд Трамп нібито незабаром збирається усунути Ілона Маска від його обов'язків в адміністрації президента США.
"Ілон Маск і президент Трамп обидва публічно заявляли, що Маск залишить посаду спеціального державного службовця, коли його роботу в Департаменті ефективності уряду (DOGE) буде завершено", - заявила Левітт у середу в Білому домі.
Видання Politico повідомляє, що, за словами знайомих із ситуацією джерел, Трамп, як і раніше, задоволений роботою Маска в департаменті.
Проте Маск і Трамп нещодавно спільно дійшли висновку, що "для Маска скоро настане час повернутися до свого бізнесу", пише видання.