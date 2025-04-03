Інтерфакс-Україна

Події

09:16 03.04.2025

Білий дім спростовує, що Ілон Маск скоро залишить адміністрацію Трампа

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Білий дім спростовує, що Ілон Маск скоро залишить адміністрацію Трампа
Фото: AP

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт спростувала нещодавні повідомлення американських ЗМІ про те, що президент США Дональд Трамп нібито незабаром збирається усунути Ілона Маска від його обов'язків в адміністрації президента США.

"Ілон Маск і президент Трамп обидва публічно заявляли, що Маск залишить посаду спеціального державного службовця, коли його роботу в Департаменті ефективності уряду (DOGE) буде завершено", - заявила Левітт у середу в Білому домі.

Видання Politico повідомляє, що, за словами знайомих із ситуацією джерел, Трамп, як і раніше, задоволений роботою Маска в департаменті.

Проте Маск і Трамп нещодавно спільно дійшли висновку, що "для Маска скоро настане час повернутися до свого бізнесу", пише видання.

Теги: #адміністрація_президента #спростування #сша #ілон_маск #трамп

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