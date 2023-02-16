Події

11:32 16.02.2023

Ілон Маск близький до повернення на перший рядок списку найбагатших людей світу

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Ілон Маск близький до повернення на перший рядок списку найбагатших людей світу

Американський бізнесмен Ілон Маск підійшов до першого місця в рейтингу найбагатших людей світу завдяки зльоту акцій його компанії Tesla цього року, повідомляє агентство Bloomberg, що склало список.

Статки Маска наразі оцінюють у $191,3 млрд, а у лідера рейтингу, француза Бернара Арно, приблизно на $1 млрд більше.

Напередодні стало відомо, що Маск пожертвував близько 11,6 млн акцій Tesla з серпня до грудня минулого року. Вартість цих паперів, розрахована на закриття торгів у конкретні дні пожертвувань, оцінюється в $1,9 млрд, і якби він залишив акції собі, то наразі очолював би список мільярдерів.

Наприкінці 2021 року статки Маска перевищували $300 млрд, проте потім акції Tesla впали на тлі погіршення стану світової економіки та угоди з купівлі сервісу мікроблогів, що супроводжувалася скандалами. В результаті у грудні минулого року Арно, голова виробника люксових товарів LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, обійшов його у рейтингу найбагатших людей світу.

За півтора місяці 2023 року статки Маска зросли на $54 млрд завдяки тому, що котирування Tesla злетіли за цей період на 74%.

Теги: #рейтинг #статки #ілон_маск

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