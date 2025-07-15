Дружина прокурора та його колишня на шоу "Супермама" розказали про приховані статки чоловіка, що призвело до питання про звільнення

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів подала на звільнення заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малєєва після того, як дружина прокурора показала на шоу "Супермама" їхнє приховане житло, а його колишня дружина розповіла про фінансову підтримку і оренду квартири.

"Посадовець не вносив до щорічної декларації оренду елітного будинку в Київській області приблизно за $3 тис., проте його дружина взяла участь у програмі "Супермама" та показала спосіб життя родини. Колишня дружина прокурора також брала участь у шоу та розповідала, що Олександр Малєєв орендує для неї та дітей квартиру за 15 тис. грн і сплачує 30 тис. грн щомісячно", - повідомляє "Слідство.Інфо".

Згідно з повідомленням, у декларації за 2024 рік Малєєв зазначив чималу кількість нерухомості в Одеській області й Києві та три автомобілі. У квітні 2025 року подружжя також завершило будівництво квартири в Одесі. Дохід Малєєва від роботи в прокуратурі за 2024 рік становив 1 344 098 грн.

За інформацією "Слідство.Інфо", дружина посадовця Ганна Малєєва взяла участь у програмі "Супермама", де розповіла, що родина орендує будинок в Бучі площею 130 кв. м. Вона також сказала, що не цікавилася вартістю оренди та не може відповісти на це запитання, втім додала, що родина живе на два міста - Одеса та Київ, і коли вони мешкають у передмісті столиці, то Малєєв приїздить на вихідні.

У програмі, за інформацією журналістів, також брала участь колишня дружина прокурора Тетяна Малєєва. За її словами, для неї та дітей її колишній чоловік орендує квартиру за 15 тис. грн на місяць та сплачує 30 тис. грн щомісячно. Цю квартиру і видатки посадовець також не вносить у декларацію.

"Будинок, який орендує прокурор, розташовано на території природно-заповідного фонду, де будівництво заборонено. За контроль будівництва на території фонду відповідає Спеціалізована екологічна прокуратура, яку очолює Малєєв", - зазначається в повідомленні.

Окрім цього, журналісти з'ясували, що Малєєв не вказував у декларації видатки на пологи дружини в США.

За інформацією "Слідство.Інфо" в декларації за 2024 рік прокурор зазначає спільну з дружиною власність на нерухомість в Одесі: дві квартири площею 43,7 та 28,9 кв. м в та нежитлове приміщення площею 101,7 кв. м. Малєєв орендує квартиру у Києві площею 48,3 кв. м та квартиру в Одесі площею 73,4 кв. м. У квітні 2025 року подружжя завершило будівництво ще однієї квартири в Одесі площею 90 кв. м.

Прокурор спільно з колишньою дружиною володіє Hyundai Santa FE 2013 року випуску та орендує Ford Fiesta 2013 року випуску. Дружина Ганна Малєєва володіє Nissan Teana 2008 року випуску.

В той же час, уточнюють журналісти, дохід Малєєва від Офісу генпрокурора за 2024 рік становив 1 344 098 грн, страхові виплати - 15 052 грн. На банківських рахунках прокурор зберігає 562 478 грн та готівкою $2500.

"Притягнути до дисциплінарної відповідальності заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури – начальника управління захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища Офісу генерального прокурора Малєєва О.М. та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді звільнення з посади в органах прокуратури", - вказано на сайті Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.