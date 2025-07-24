Генпрокурор: заступник керівника окружної прокуратури Чернігівщини підозрюється у викраденні та підробці документів

Заступник керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівщини отримав підозру за організацію викрадення особливо важливих документів, а колишній перший заступник керівника прокуратури Черкащини підозрюється у зловживанні впливом і розголошенні даних досудового розслідування, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Сьогодні двоє прокурорів - один колишній, один діючий — отримали підозри", - написав генпрокурор в четвер в телеграм-каналі.

За його словами, заступнику керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівщини інкримінують організацію викрадення особливо важливих документів, підробку офіційних документів, пособництво у фальсифікації доказів.

"Цей прокурор намагався "прикрити" незаконну передачу 8 тис. га сільськогосподарських земель одній із агрокомпаній. Організував викрадення 14 коробок з документами, які мали вирішальне значення для експертизи. Замість доказів в експертну установу надійшла коробка з газетами. І щоб приховати махінацію підробив супровідні документи", - зазначив Кравченко.

Генпрокурор додав, що другому підозрюваному - колишньому першому заступнику керівника прокуратури Черкащини - інкримінується зловживання впливом та розголошення даних досудового розслідування.

"У 2021 році за "винагороду" він втручався у розслідування в інтересах знайомого. Просив слідчих зареєструвати провадження, провести допити, вилучення і передавав цю інформацію третім особам", - поінформував Кравченко.

Клопотання про запобіжні заходи прокурорам уже в суді.

"Жодних індульгенцій. Особливо для тих, хто мав би захищати закон, а сам його зневажив. Немає і не буде прокурорів "поза системою координат", - запевнив генпрокурор.