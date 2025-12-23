Оприлюднені Мін'юстом США документи свідчать, що Трамп вісім разів користувався приватним літаком Епштейна

Розкриті Мін'юстом США документи у справі американського фінансиста Джеффрі Епштейна свідчать про те, що майбутній американський президент Дональд Трамп як мінімум вісім разів у 1990-ті роки літав на приватному літаку цього підприємця, повідомляє у вівторок NBC.

"У рамках третього пакету документів від Мін'юсту США (...) опубліковано електронний лист, в якому стверджується, що бортові журнали демонструють: Трамп літав на літаку Епштейна щонайменше вісім разів у 1990-х роках, включно з одним польотом із неназваною 20-річною жінкою", - повідомляє телеканал.

NBC цитує лист, надісланий у 2020 році федеральним прокурором з Нью-Йорка неназваному адресату, в якому йдеться, що Трамп "зазначений як пасажир щонайменше на восьми рейсах у період з 1993 до 1996 року, під час щонайменше чотирьох польотів також була присутня Гіслейн Максвелл".

Нині Максвелл, яка вважається спільницею Епштейна, відбуває 20-річний тюремний термін за статтею про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.

Крім того, як випливає з документів, у 1993 році Трамп і Епштейн перебували на борту літака вдвох, не враховуючи екіпаж, іншим разом у списках пасажирів значилася 20-річна жінка, ім'я якої не розголошується. "У двох інших рейсах двоє з пасажирів були жінками, які могли б стати потенційними свідками у справі Максвелл", - повідомляє телеканал.

NBC наголошує, що ім'я відправника і одержувача листа були приховані в оприлюднених документах, а в самому листі жодні звинувачення на адресу Трампа не висуваються.

Трамп 19 листопада підписав закон, який зобов'язує Мін'юст опублікувати всі матеріали у справі Епштейна протягом 30 днів. З моменту підписання закону було оприлюднено безліч фотографій, пов'язаних зі справою. Зокрема, опубліковані фотографії з приватного острова фінансиста Літл-Сент-Джеймс, на якому, як вважається, він утримував неповнолітніх дівчаток і який відвідували багато впливових людей, а також фотографії з його будинку, на яких були помічені Трамп, режисер Вуді Аллен і підприємець Білл Гейтс.

Трамп неодноразово заявляв, що ніяк не був пов'язаний з Епштейном і припинив з ним спілкування, коли зрозумів, що чоловік був "хворим збоченцем".

Епштейна засудили за кілька злочинів, зокрема, торгівлю дітьми, організацію проституції, в тому числі серед неповнолітніх, і зґвалтування 14-річної дівчинки. У 2019 році фінансиста виявили мертвим у тюремній камері, судмедексперти назвали причиною його смерті самогубство, проте багато хто досі сумнівається в цій версії. Справа Епштейна привернула загальну увагу, оскільки вважається, що він свого часу близько спілкувався з багатьма багатими і високопоставленими людьми, в тому числі з Трампом.