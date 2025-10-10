ВАКС арештував з альтернативою застави в 4 млн грн прокурора Офісу генпрокурора, підозрюваного в підбурюванні до підкупу

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід у вигляді тримання від вартою з альтернативою внесення застави в 4 млн грн прокурора Офісу генерального прокурора, підозрюваного в підбурюванні до підкупу начебто прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та суддів ВАКС за закриття провадження на підставі "правок Лозового".

Про це САП повідомляє в телеграм-каналі в п’ятницю.

За інформацією антикорупційної прокуратури, 10 жовтня слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід до прокурора Офісу Генерального прокурора, якого спільно з двома адвокатами викрили на підбурюванні до надання $3,5 млн за закриття на підставі "правок Лозового" кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

"Рішенням суду до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі понад 4 млн грн", - зазначається в повідомленні.

9 жовтня САП та НАБУ повідомили про викриття прокурора Офісу генерального прокурора та адвокатів на підбурюванні до надання $3 млн 500 тис неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ. Кошти нібито мали передаватись прокурорам САП та суддям ВАКС за ухвалення відповідного рішення.

"У межах досудового розслідування встановлено, що адвокати, вступивши у злочинну змову з прокурором Офісу генерального прокурора, запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про закриття справи шляхом підкупу посадових осіб САП та ВАКС", - йшлося в повідомленні САП.

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що прокурор, який нібито причетний до посередництва у передаванні $3,5 млн, не мав стосунку до справи, яку начебто мали закрити.

У відомстві тоді пояснили, що на підставі ухвали ВАКС у двох прокурорів Офісу генпрокурора було проведено обшуки детективами НАБУ: один входив до групи прокурорів-процесуальних керівників по справі детектива НАБУ, інший, - який нібито може бути причетним до посередництва у передаванні $3,5 млн суддям ВАКС та посадовцям САП, - не мав ніякого стосунку до справи, яку начебто мали закрити.

Ввечері 9 жовтня антикорупційні органи проінформували, що повідомили про підозру прокурору Офісу Генпрокурора та двом адвокатам в підбурюванні до підкупу прокурорів САП та суддів ВАКС.