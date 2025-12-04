САП вимагає визнати необґрунтованими активи судді Києво-Святошинського райсуду Київщини

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про визнання необґрунтованими активів, які в період 2022 - 2023 років набув суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області.

В телеграм-каналі в четвер САП інформує, що позов заявлений прокурором САП за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро України.

"Позовну заяву подано щодо такого майна: автомобіля "MERCEDES-BENZ", частини вартості автомобіля "RENAULT ZOE", грошових коштів на банківських рахунках", - йдеться в повідомленні.

В антикорупційній прокуратурі уточнюють, що загальна вартість активів – понад 3,3 млн грн.

"Аналізом майнового стану судді, членів його сім’ї та родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних доходів. Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави", - зазначається в повідомленні.

В САП нагадують, що відповідно до закону України "Про запобігання корупції" особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрало законної сили рішення суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, підлягає звільненню з посади в установленому законом порядку.