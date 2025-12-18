Інтерфакс-Україна
Події
14:43 18.12.2025

Апеляція ВАКС збільшила заставу до 4 млн грн судді із Закарпаття, підозрюваного в отриманні хабаря, який він називав "конфетками"

1 хв читати
Апеляція ВАКС збільшила заставу до 4 млн грн судді із Закарпаття, підозрюваного в отриманні хабаря, який він називав "конфетками"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) змінила запобіжний захід, застосований до судді одного з районних судів Закарпатської області, підозрюваного у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди.

"Суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора на рішення ВАКС від 12 грудня 2025 року та змінив запобіжний захід у частині розміру застави, збільшивши її розмір з 1 до 4 млн гривень. В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін", - йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в телеграм-каналі в четвер.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

12 грудня 2025 року до зазначеного підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Також на особу покладено відповідні процесуальні обовʼязки.

Як повідомлялося, Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника САП про надання згоди на утримання під вартою судді одного з районних судів Закарпатської області, підозрюваного у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди.

Суддя висловив прохання директору приватного товариства надати йому та третім особам неправомірну вигоду за скасування арешту й повернення товариству на відповідальне зберігання майна. Йдеться про 20 куб. м лісоматеріалів.

"Його викрито на одержанні $1300 неправомірної вигоди, яку він завуальовано називав "конфетками", - зазначали в антикорупційній прокуратурі.

Теги: #вакс #хабарі #суддя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:40 17.12.2025
Процесуальні обов’язки Чернишову продовжено на два місяці

Процесуальні обов’язки Чернишову продовжено на два місяці

13:19 12.12.2025
НАБУ: звільнено суддю з Одещини - фігуранта схеми ухилення від мобілізації

НАБУ: звільнено суддю з Одещини - фігуранта схеми ухилення від мобілізації

16:25 07.12.2025
ВАКС обрав запобіжний захід спільнику народної депутатки, яку підозрюють у хабарі $250 тис.

ВАКС обрав запобіжний захід спільнику народної депутатки, яку підозрюють у хабарі $250 тис.

12:17 04.12.2025
САП вимагає визнати необґрунтованими активи судді Києво-Святошинського райсуду Київщини

САП вимагає визнати необґрунтованими активи судді Києво-Святошинського райсуду Київщини

18:14 01.12.2025
Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід Чернишову: арешт або застава 51,6 млн грн

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід Чернишову: арешт або застава 51,6 млн грн

15:41 02.11.2025
Суддя вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті - ДБР

Суддя вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті - ДБР

12:58 27.09.2025
Британський ексдепутат ЄП зізнався в хабарях за проросійську позицію, його зв'язковим був депутат від ОПЗЖ

Британський ексдепутат ЄП зізнався в хабарях за проросійську позицію, його зв'язковим був депутат від ОПЗЖ

19:21 22.09.2025
Столичну суддю викрито на незаконному збагаченні у понад 16 млн грн

Столичну суддю викрито на незаконному збагаченні у понад 16 млн грн

13:35 20.08.2025
Директор ДБР: Задокументовано понад 1 млн грн хабарів за переправлення ухилянтів

Директор ДБР: Задокументовано понад 1 млн грн хабарів за переправлення ухилянтів

13:29 11.08.2025
В непризначенні суддів ВАКС, внаслідок чого Україна недоотримала макродопомогу, злого умислу не було - керівник апарату ВАКС

В непризначенні суддів ВАКС, внаслідок чого Україна недоотримала макродопомогу, злого умислу не було - керівник апарату ВАКС

ВАЖЛИВЕ

З початку повномасштабної війни військова контррозвідка СБУ викрила 68 агентів РФ у Силах оборони

СБУ: далекобійні дрони вразили російську техніку на аеродромі Бельбек на сотні мільйонів доларів

Зеленський: Звернення з Куп'янська вплинуло на мої розмови з американцями та європейцями

Зеленський: На запит США розглядалися лише президентські вибори, щодо онлайн-голосування поки консенсусу з Радою нема

Зеленський вважає несправедливим запропонований США компроміс з поділу ЗАЕС на трьох

ОСТАННЄ

ДШВ: Стрілецькі бої йдуть у південній та північній частині Покровська, левову частку логістичних заходів забезпечують важкі бомбери

Єдина ветеранська лінія переходить на новий номер 1528

Перед підвищення окладів для педпрацівників треба впевнитися, чи громадам вистачить на це доднадходжень від ПДФО - Лещик

В Одесі військові ТЦК побили поліцейського, проводиться розслідування

Мовний омбудсмен просить Кабмін ініціювати підвищення штрафів за порушення мовного законодавства

З початку повномасштабної війни військова контррозвідка СБУ викрила 68 агентів РФ у Силах оборони

Понад 414 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, прийом завершено

В Києві представили концепцію розвитку туризму на 2026 рік

Арциз тиждень без світла через майже повністю знищену РФ електропідстанцію – ДТЕК

В Запоріжжі вже 35 постраждалих від авіаудару в середу, 4 у важкому стані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА