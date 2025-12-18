Апеляція ВАКС збільшила заставу до 4 млн грн судді із Закарпаття, підозрюваного в отриманні хабаря, який він називав "конфетками"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) змінила запобіжний захід, застосований до судді одного з районних судів Закарпатської області, підозрюваного у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди.

"Суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора на рішення ВАКС від 12 грудня 2025 року та змінив запобіжний захід у частині розміру застави, збільшивши її розмір з 1 до 4 млн гривень. В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін", - йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в телеграм-каналі в четвер.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

12 грудня 2025 року до зазначеного підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Також на особу покладено відповідні процесуальні обовʼязки.

Як повідомлялося, Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника САП про надання згоди на утримання під вартою судді одного з районних судів Закарпатської області, підозрюваного у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди.

Суддя висловив прохання директору приватного товариства надати йому та третім особам неправомірну вигоду за скасування арешту й повернення товариству на відповідальне зберігання майна. Йдеться про 20 куб. м лісоматеріалів.

"Його викрито на одержанні $1300 неправомірної вигоди, яку він завуальовано називав "конфетками", - зазначали в антикорупційній прокуратурі.