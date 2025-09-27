Інтерфакс-Україна
Політика
12:58 27.09.2025

Британський ексдепутат ЄП зізнався в хабарях за проросійську позицію, його зв'язковим був депутат від ОПЗЖ

2 хв читати
Британський ексдепутат ЄП зізнався в хабарях за проросійську позицію, його зв'язковим був депутат від ОПЗЖ

Британський ексдепутат Європарламенту Натан Гілл зізнався в отриманні хабарів за проросійську позицію, гроші йому передавав колишній депутат Верховної Ради України від проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя” Олег Волошин, повідомляє Reuters.

“Колишній член Європейського парламенту від Великої Британії та колишній лідер партії Reform UK в Уельсі Натан Гілл у п’ятницю визнав себе винним у звинуваченнях у хабарництві, пов’язаних з його проросійськими заявами”, - йдеться у повідомленні агентства.

Гілл визнав себе винним в отриманні грошей за проросійські заяви. Обвинувачений, зокрема, погодився в суді з тим, що отримував хабарі за виступи в законодавчому органі ЄС з питаннями і заявами “на підтримку проросійських партій” в контексті війни проти України. При цьому гроші, згідно з матеріалами суду, Гіллу виплачували з грудня 2018 року по липень 2019 року.

За словами держзвинувачувача Марка Гейвуда, звинувачення в хабарництві пов’язані з повідомленнями в месенджері WhatsApp, виявленими на телефоні Гілла, який був вилучений поліцією в 2021 році. Ці повідомлення, як зазначив прокурор, свідчать про згоду обвинуваченого отримувати гроші в обмін на певні дії, такі як постановка питань на розгляд Європарламенту, налагодження контактів з високопоставленими посадовими особами, організація заходів і виступи із заявами.

Зв’язковим Гілла був колишній депутат Верховної Ради України від проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя” Олег Волошин. За даними ЗМІ, Волошин не менше восьми разів доручав британцеві завдання виступити із заявами за гроші. Зокрема, Гілл виступав на захист телеканалів “112 Україна” і NewsOne голови ОПЗЖ Віктора Медведчука. Також він запрошував депутатів Європарламенту на інтерв’ю на самому “112 Україна”.

Теги: #олег_волошин #хабарі #євродепутат

