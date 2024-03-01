У Запоріжжі затримали екс-військовослужбовця, який продавав військовозобов'язаним довідки про фіктивну інвалідність

Під час обшуку в будинку колишнього військовослужбовця, голови місцевої громадської організації Запоріжжя, який допомагав землякам призовного віку отримувати медичні вердикти про непридатність до військової служби, знайдено понад мільйон гривень, сотні тисяч доларів США, євро, а також пів кілограма золотих злитків, - повідомляє прес-служба прокуратури в Запорізькій області.

За даними відомства, запорізький екс-військовослужбовець, який очолює одну із запорізьких громадських організацій, налагодив прибутковий бізнес, пропонуючи чоловікам призовного віку послуги в оформленні фіктивної інвалідності.

Тарифи запорізького громадського діяча сягали 5 тис. доларів США і передбачали "вирішення питання" зі співробітниками медичного закладу про "лікування хворого" з подальшим встановленням йому діагнозу для отримання групи інвалідності.

Правоохоронні органи затримали "комерсанта" під час отримання від громадянина частини грошей - 10 тис. грн. Першу частину оплати в сумі 11 тис. грн. запорізький громадський діяч отримав раніше.

Під час обшуку домоволодіння підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили майже 1,3 млн. грн., 294 тис. доларів США, 11,7 тис. євро та півкілограма золотих злитків.

Слідство скерувало до суду обвинувальний акт за ч.3 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом), що передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.