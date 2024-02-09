Чиновників Держпраці затримано на хабарі за непроведення позапланової перевірки підприємства

Керівника й начальника управління одного з міжрегіональних управлінь Державної служби з питань праці й двох посередників викрито на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

"Посадовці створили штучні умови для проведення позапланової перевірки приватного підприємства. Надалі вони повідомили керівнику товариства, що він може уникнути перевірки за пів мільйона гривень. Для цього він мав укласти фіктивну угоду з придбання товарів у певної організації та перевести на її рахунок обумовлену суму", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

Правоохоронці затримали чиновників після отримання неправомірної вигоди. Тривають слідчі й процесуальні дії, також перевіряють причетність до вчинення злочину інших осіб.

Прізвища та посади затриманих не повідомляють. Заходи з викриття здійснювали прокурори спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Київській області.