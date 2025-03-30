Голова Держпраці Дегнера задекларував 1,5 млн грн доходів за 2024 рік

Голова Державної служби України з питань праці Ігор Дегнера зазначив 1 млн 470 тис. 889 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2024 рік.

Зокрема, у 2024 році заробітна плата становила 1 467 889 грн, профспілкові виплати - 3 тис. грн, а його дружина задекларувала 417 тис. грн доходів.

Також він зазначив у декларації 118,5 тис. грн, $1 і EUR8 на банківських рахунках і $40 тис. готівкових коштів, а його дружина - 15 грн на банківських рахунках і 80 грн готівкою.

Згідно з декларацією, голова Держслужби праці проживає у квартирі (50,2 кв. м) у Києві, користується автомобілем Hyundai Sonata 2017 р. в., що перебувають у власності Ніни Дегнери, а дружина володіє земельною ділянкою (25,6 кв. м) у Черкаській області і автомобілем Hyundai Veracruz 2008 року випуску, який вона придбала в 2024 році за 337,2 тис. грн.

Як повідомлялося, за 2018 рік Дегнера задекларував 374,4 тис. грн доходів, за 2019 рік - 451 тис. грн, за 2020 рік - 805 тис. грн, за 2021 рік - 1,1 млн грн, за 2022 рік - 1,2 млн грн, 1,2 млн грн доходів за 2023 рік.