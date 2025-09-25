Інтерфакс-Україна
Події
01:17 25.09.2025

Нью-Йоркська декларація Міжнародної Кримської платформи закликає РФ припинити агресію в Україні

2 хв читати

На П’ятому саміті Міжнародної Кримської платформи, що відбувся у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, учасники ухвалили Нью-Йоркську декларацію, яка підтверджує підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та закликає до припинення агресії з боку РФ.

"Нью-Йоркська декларація була ухвалена 24 вересня 2025 року на Пʼятому саміті Міжнародної Кримської платформи у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, США", - зазначено на сайті міністерства закордонних справ України.

Документ засуджує агресію РФ, включно з окупацією Криму, Севастополя та окремих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, і підтверджує невизнання спроби анексії.

У декларації зазначено: "Ми підтверджуємо нашу відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами".

Документ також наголошує на порушеннях РФ прав людини та міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях.

"Ми засуджуємо порушення та зловживання правами людини та міжнародним гуманітарним правом, вчинені російською окупаційною владою проти мешканців Криму та інших тимчасово окупованих територій України, які включають, серед іншого, насильницькі зникнення, насильницькі переміщення та депортації, у тому числі дітей, свавільні затримання, тортури, дискримінацію українців, корінного народу кримських татар та осіб, що належать до інших етнічних та релігійних груп", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у середу.

Учасники саміту висловили готовність підтримувати дипломатичні зусилля та консультаційні формати, зокрема Міжнародну Кримську платформу, для забезпечення тривалого миру в Україні.

"Ми висловлюємо підтримку зусиллям, спрямованим на сприяння всеосяжному, справедливому та тривалому миру в Україні, відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй, включаючи принципи суверенної рівності та територіальної цілісності держав. Ми готові конструктивно брати участь у відповідних дипломатичних зусиллях, консультаціях та координаційних форматах, таких як Міжнародна Кримська платформа".

Джерело: https://mfa.gov.ua/en/news/new-york-declaration-international-crimea-platform

Теги: #оон #крим #декларація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:02 25.09.2025
Лідер кримськотатарського народу: якщо Крим не буде звільнено, кримськотатарський народ зникне

Лідер кримськотатарського народу: якщо Крим не буде звільнено, кримськотатарський народ зникне

23:00 24.09.2025
Навроцький: Польща завжди належним чином реагуватиме на порушення свого суверенітету

Навроцький: Польща завжди належним чином реагуватиме на порушення свого суверенітету

22:30 24.09.2025
Стубб: Ми не знаємо як виглядатиме новий світовий порядок, треба почекати щонайменше п’ять-десять років

Стубб: Ми не знаємо як виглядатиме новий світовий порядок, треба почекати щонайменше п’ять-десять років

22:02 24.09.2025
Міністр оборони Туреччини: Ми не визнаємо окупацію Криму, захист прав кримських татар - наш історичний та моральний обов'язок

Міністр оборони Туреччини: Ми не визнаємо окупацію Криму, захист прав кримських татар - наш історичний та моральний обов'язок

21:43 24.09.2025
Росія намагається насильницьки стерти українську ідентичність у Криму, за це має бути відповідальність - прем’єр Нідерландів

Росія намагається насильницьки стерти українську ідентичність у Криму, за це має бути відповідальність - прем’єр Нідерландів

21:31 24.09.2025
Президент Литви: Суверенітет та територіальна цілісність України не є предметом переговорів

Президент Литви: Суверенітет та територіальна цілісність України не є предметом переговорів

21:26 24.09.2025
Президент Латвії: Ми пережили 50 років окупації, Україна й Крим не мають чекати так довго

Президент Латвії: Ми пережили 50 років окупації, Україна й Крим не мають чекати так довго

21:12 24.09.2025
Президент Естонії: Ми повинні залишатися непохитними у невизнанні окупації українського Криму

Президент Естонії: Ми повинні залишатися непохитними у невизнанні окупації українського Криму

20:31 24.09.2025
Сибіга відкрив п’ятий саміт Кримської платформи у Нью-Йорку, присутня рекордна кількість лідерів

Сибіга відкрив п’ятий саміт Кримської платформи у Нью-Йорку, присутня рекордна кількість лідерів

20:04 24.09.2025
Війна РФ підриває репутацію ООН - президент Естонії

Війна РФ підриває репутацію ООН - президент Естонії

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: З Криму Росія повернулася до старої імперської звички забирати те, що дорогоцінне для її сусідів

Глава МВС про "Азов": Від початку серпня звільнено та зачищено 8 населених пунктів на Донеччині

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

Уже десятки тисяч людей навчилися убивати за допомогою дронів через війну Росії – Зеленський

Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. км, – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський подякував королю Швеції за підтримку та обговорив участь країни в відбудові України

"УЗ" повідомила про знеструмлення дільниць на Миколаївщині та Кіровоградщині, очікуються затримки поїздів

МВФ попередньо оцінює незакриту потребу України в міжнародному фінансуванні на 4 роки у $65 млрд – Підласа

Зеленський: Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин

Зеленський провів зустріч із прем’єром Іспанії: обговорили підтримку України та членство в ЄС

Президент уряду Іспанії: Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно

Венс: якщо росіяни відмовляться вести переговори це буде дуже погано для їхньої країни

Келлог обговорив із радником з нацбезпеки Японії шляхи до миру в Україні

Зеленський обговорив з президентом Бразилії шляхи досягнення реального миру для України

Зеленський обговорив із президентом Панами санкції проти російського тіньового флоту та повернення викрадених дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА