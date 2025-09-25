Нью-Йоркська декларація Міжнародної Кримської платформи закликає РФ припинити агресію в Україні

На П’ятому саміті Міжнародної Кримської платформи, що відбувся у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, учасники ухвалили Нью-Йоркську декларацію, яка підтверджує підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та закликає до припинення агресії з боку РФ.

"Нью-Йоркська декларація була ухвалена 24 вересня 2025 року на Пʼятому саміті Міжнародної Кримської платформи у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, США", - зазначено на сайті міністерства закордонних справ України.

Документ засуджує агресію РФ, включно з окупацією Криму, Севастополя та окремих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, і підтверджує невизнання спроби анексії.

У декларації зазначено: "Ми підтверджуємо нашу відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами".

Документ також наголошує на порушеннях РФ прав людини та міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях.

"Ми засуджуємо порушення та зловживання правами людини та міжнародним гуманітарним правом, вчинені російською окупаційною владою проти мешканців Криму та інших тимчасово окупованих територій України, які включають, серед іншого, насильницькі зникнення, насильницькі переміщення та депортації, у тому числі дітей, свавільні затримання, тортури, дискримінацію українців, корінного народу кримських татар та осіб, що належать до інших етнічних та релігійних груп", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у середу.

Учасники саміту висловили готовність підтримувати дипломатичні зусилля та консультаційні формати, зокрема Міжнародну Кримську платформу, для забезпечення тривалого миру в Україні.

"Ми висловлюємо підтримку зусиллям, спрямованим на сприяння всеосяжному, справедливому та тривалому миру в Україні, відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй, включаючи принципи суверенної рівності та територіальної цілісності держав. Ми готові конструктивно брати участь у відповідних дипломатичних зусиллях, консультаціях та координаційних форматах, таких як Міжнародна Кримська платформа".

Джерело: https://mfa.gov.ua/en/news/new-york-declaration-international-crimea-platform