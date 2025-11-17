Інтерфакс-Україна
Пресконференції
12:14 17.11.2025

Українське громадянське суспільство долучається до Декларації про захист гуманітарного персоналу

Українське громадянське суспільство офіційно долучається до Декларації про захист гуманітарного персоналу, підписаної під час 80-ї Асамблеї ООН Міністерством закордонних справ України.

"Підписана Україною Декларація про захист гуманітарного персоналу - це практичний інструмент, який має зміцнити безпеку рятувальників, волонтерів та співробітників гуманітарних організацій. Документ деталізує вимоги міжнародного гуманітарного права та визначає чотири ключові напрями: дотримання МГП, забезпечення гуманітарного доступу, посилення захисту персоналу, невідворотність відповідальності за напади", - зазначила радниця МЗС України Маріанна Гребенюк під час круглого столу "Duty of Care: що потрібно гуманітарним працівникам та волонтерам для безпеки" в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Представники Альянсу УКР ОГС наголошують - війна в Україні оголила системну й гостру потребу кардинально оновити підходи до безпеки гуманітарних працівників. Саме тому партнерство між українськими НУО та державою набуло безпрецедентної ваги: реальний досвід команд, які працюють на лінії вогню, лягає в основу законодавчих змін. Йдеться про визначення правового статусу гуманітарних місій, впровадження систем страхування для волонтерів та створення дієвих механізмів реагування.

"Сьогодні український досвід презентують на міжнародних майданчиках: від дипломатичних зустрічей до глобальних форумів. І він має потенціал стати дороговказом не лише для українських організацій, а й для інших країн, що зараз переживають війни та кризи. Адаптовані під контекст, ці практики можуть зміцнити системи захисту по всьому світу", - сказала директорка Альянсу УКР ОГС Міла Леонова.

Вона підкреслила, що Україна стала глобальним голосом у просуванні принципу Duty of Care (обов’язку турботи), привертаючи увагу до тих, хто рятує інших.

