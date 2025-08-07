Інтерфакс-Україна
Події
17:44 07.08.2025

МЗС у роковини "п'ятиденної війни": Росія має вивести свої війська з території Грузії та скасувати визнання Абхазії та Південної Осетії

Міністерство закордонних справ України у 17-ті роковини від початку збройної агресії Російської Федерації проти Грузії наголошує на непохитній підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії.

В міністерстві нагадали, що внаслідок російської агресії близько 20% території Грузії опинилося під незаконним контролем російських окупаційних військ. Понад 200 тисяч громадян Грузії були змушені покинути свої домівки, ставши внутрішньо переміщеними особами у власній країні.

"Цей напад став першим масштабним проявом нової імперської політики Кремля, який подав чіткий сигнал про своє прагнення силою змінювати кордони та підривати стабільність у регіоні. Подальша агресія проти України стала прямим продовженням цієї політики", - наголосили в МЗС.

Відначається, що на сьогодні гуманітарна ситуація на окупованих Росією територіях Грузії погіршується. Країна-агресор не лише обмежує свободу пересування у зоні окупації, але й активно застосовує незаконні затримання та арешти мирних мешканців цих регіонів.

"Україна непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Грузії у її міжнародно визнаних кордонах, рішуче засуджує загарбницьку політику Кремля та не визнає так званої "незалежності" окупованих Абхазії та Цхінвальського регіону/Південної Осетії, Грузія. Росія має вивести свої війська з суверенної території Грузії відповідно до угоди про припинення вогню від 2008 року та скасувати визнання грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії як "незалежних держав", закликали в міністерстві.

МЗС України наголошує, що лише завдяки консолідованим зусиллям міжнародної спільноти, неухильному дотриманню міжнародного права та запровадженню жорстких санкцій можливо змусити Росію залишити окуповані території України і Грузії та притягнути російських військових злочинців до найсуворішої відповідальності.

Теги: #агресія_рф #мзс_україна #грузія

